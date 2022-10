1 octombrie – Ziua Europeana de combatere a depresiei

VESTEA BUNA este ca depresia este o boala care poate fi tratata si vindecata! Depresia, o boala la fel ca orice alta boala… care poate avea cauze multiple: genetice, biologice, psihologice si sociale. Pandemia, razboiul de la granitele tarii, perspectiva unui viitor economic instabil sunt cauze psihologice si sociale care pot duce/amplifica depresia. Si cu toate acestea, putem sa tinem depresia departe de noi, PUTEM sa facem ceva in sensul acesta.

STIAI ca:

– In cazul unei boli tirodiene in organism se produc anumite modificari biologice? Practic nu se mai secreta cantitatea de hormoni tiroidieni optima pentru organism – In cazul depresiei, se produc la fel ca si la tiroida, anumite modificari biologice in organism? Practic, vorbim de o diminuare a serotoninei si a dopaminei, neurotrasnimitatorii responsabili pentru armonia si sanatatea mintala. Si totusi, depresia este o boala pe care ar fi bine sa o iei in seama… nu doar ca afecteaza calitatea vietii (viata devine insuportabila si pare ca esti intr-un tunel in care nu mai vezi luminita de la capatul lui), dar ea poate avansa si ajunge la forme severe in care intervin gandurile suicidare… practic viata pare sa nu mai aiba sens.

HAI SA AVEM CURAJUL SA O RECUNOASTEM! DE CE? Pentru ca, cu cat o recunosc mai devreme, cu atat sansele sa avanseze sunt mai mici iar episoadele ulterioare din ce in ce mai putine. Hai sa intelegem impreuna o data pentru totdeauna: Depresia nu este o rusine! Hai sa-i ajutam pe cei de langa noi sa o recunoasca!

CUM AR FI SA STII:

– Cum ii ajuti pe cei de langa tine sa o recunoasca?

– Care sunt semnele dupa care recunosti depresia?

– Ce poti sa faci concret acum pentru tine si cei dragi ai tai, tinand cont de circumstantele provocatoare prin care trecem: pandemie, un razboi la granite, perspectiva unui viitor economic instabil?!

– Care sunt pasii de vindecare?

– Cui poti sa te adresezi in cazul unei suspiciuni de depresie? – Care sunt simptomele fizice care insotesc depresia?

– Depresia trece singura? – Ce inseamna un stil de viata diferit?

– De ce PSIHOTERAPIA ESTE ESENTIALA in vindecarea unei depresii? Ce nu poti face singur in depresie? Daca vreti sa aflati raspunsurile la intrebarile de mai sus, va invitam sa vizionati filmuletul de mai sus unde specialistul emisiunii este Psihoterapeut Beatrice Enachescu impreuna cu Virgil Munteanu, Directorul Evenimentul Zilei si Capital.