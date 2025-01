Monden ⁠Jorge și Damian Drăghici, întâlnire la mii de kilometri de casă. Ce au pus la cale







Jorge și Damian Drăghici au avut parte de o supriză de proporții atunci când au dat nas în nas într-o locație la mii de kilometri de casă. Cei doi artiști nu au ratat momentul și l-au imortalizat.

Jorge, întâlnire la ”capătul lumii”

Cei doi artiști s-au întâlnit într-o destinație de vacanță exotică, aproape de ”capătul lumii”. ”Și într-o seară, urcând în buggie în drum spre cină, pe o insluă de 2,5 km, la capătul lumii, în Maldive, aud un ”bună, ce faceți?” Era Damian Drăghici cu Cristina Stroe și băiețelul lor, Andrei. România este mare și planeta mult prea mică”, a scris Jorge pe Instagram.

Artistul se află în aceste zile, cu familia, în Maldive după ce în prealabil a fost în vacanță la munte. Cântărețul este căsătorit cu Ramona Prodea de mai bine de 11 ani. Soția lui este mai mare cu 10 ani, dar acest lucru nu a stat în calea iubirii lor. Cert este că la nuntă, exact înainte de punctual culminant, Ramona a leșinat.

Soția îl surprinde ocazional cu un lesin

”Are multe trucuri soția mea, mă surprinde mereu și cu un leșin, iată! A fost parcă acum o viață, dar parcă alaltăieri, eu așa am simțit ultimii 11 ani. S-au întâmplat foarte multe lucruri, s-au întâmplat și bune și rele, important este că suntem astăzi aici, rezultatul alegerilor și deciziilor noastre. Până la urmă asta e important: să fii fericit cu alegerile pe care le-ai făcut și să te bucuri de prezent.

Soția mea încă de când am cunoscut-o, eu eram un tip focusat foarte mult pe carieră și profesional și financiar și când o întrebam ce își dorești de la viață, ea îmi răspundea: “să fiu mai bună!”. Înnebuneam când îmi spunea „să fiu mai bună”. Nu înțelegeam lucrul ăla atunci, era acum vreo 12 ani. Am înțeles pe parcursul căsniciei noastre ce înseamnă și asta am învățat de la ea cum să fiu un om mai bun, un tată mai bun, să pun suflet în lucrurile pe care le fac”, a spus Jorge la un interviu.