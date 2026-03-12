Social

⁠Cum să faci să ai fericire în casă, explică părintele Pimen Vlad

sursă foto: doxologia.ro
Părintele Pimen Vlad spune că pentru avea fericire în casă este nevoie ca soția să fie liniștită și fericită. Acesta dă și rețeta pentru ca lucrurile să meargă strună.

Părintele Pimen Vlad și rețeta fericirii

Omul bisericii a explicat că există o modalitate destul de simplă pentru a dobândi fericirea într-o casă. Totul ține de modul în care este tratată femeia din acea casă.

Pimen Vlad

Sursa foto: Instagram

”Vreți să aveți fericire în casă? Găsiți fata care trebuie, asumați-vă, făceți-o fericită și aveți să vedeți cât vă oferă o femeie. Ea până la jertă merge, dacă vede că e apreciată munca e, că e apreciat ce face ea, nu știe cum să facă să facă mai mult, cu mai multă atenție. Ea se dăruiește total, asta e femeia”, a spus părintele.

”Întotdeauna să vorbești frumos despre soția ta”

Preotul mai spune că un bărbat nu ar trebui să vorbească niciodată urât despre cea care îi este soață. ”Ea nu e ca bărbatul să gândească în toate. Ea merge cu inima, direct: uite ce bărbat am, dragostea ei transformă.

Pentru că ea se gândește că bărbatul o apreciază și în lume când iese o laudă și nu îi vorbește urât. Întotdeauna să vorbești despre soția ta frumos în societate, să o scoți în relief, să spui ce mâncare bună face și ce face bune să audă și ea. Ca să vadă cât e de apreciată”, a mai spus Pimen Vlad.

”Dacă o iubești, o faci să înflorească”

Și nu în ultimul rând, omul bisericii spune că acolo unde nu știe, femeia poate învăța. ”Ea va fi în stare de orice atunci, pentru că vede că ai apreciat-o și la lucrul mărunt. Unde nu știe ajut-o, dacă știi tu, adică nu țipa la ea. Și nici nu te arăta deștept, ci mai degrabă spune-i să încercați și în alt fel.

Să o ajuți să învețe unde nu știe, dacă o iubești o faci să înflorească, ca să ai fericire în familie. Dar asta merge dacă e cu Dumnezeu împreună”, a încheiat el.

