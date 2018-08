Vraja străzii Armenești

Pe strada Armenească, din centrul Bucureștiului, clădirile vechi, în tristețile lor, șoptesc din trecutul unor frumuseți atinse cândva de dragostea celor care le-au clădit.





Aici are loc an de an un festival al celor care au dat numele străzii: armenii. A fost deja a cincea editie, condimentată cu delicatele produse armenești, dar și stropită cu inegalabilul cognac Ararat, dar și cu vinurile care au un gust rafi nat. În jurul bisericii, care stă de veghe în zonă, au fost invitați să-și expună ceea ce au mai frumos, reprezentanții tuturor etniilor din România. A fost, în acest weekend, un festival cu multă voie bună, cu muzică și dansuri specifice comunității, cu obiecte și podoabe luate ca amintire de la una dintre cele mai vechi națiuni din istoria omenirii.

