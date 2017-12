Vladimir și Armin, frățiorii ștrengari

Moș Crăciun, ia aminte! Cei doi puști sunt isteți foc! De la cel mare - Vladimir - știm că ai luat deja scrisoarea - solicitare de cadouri, dar te rugăm să nu-l uiți nici pe cel mic - Armin - pentru că și el așteaptă daruri multe





Jurnaliștii EVZ, care funcționează și în această iarnă pe post de ajutoare pentru Moș Crăciun, i-a inclus astăzi pe Lista copiilor cuminți 2017 pe cei doi frățiori din București. Ne-a convins mămica lor, Andreea, care ne-a trimis o scrisorică în care ne povestește năzbâtiile amuzante pe care le fac cei doi frățiori. Iată ce ne scrie ea. „Sunt mamă de doi băieți, unul mai ștrengar decât altul, în ciuda diferenței de vârstă. Vladimir are 8 ani și anul acesta a tras cea mai interesantă concluzie pe care am auzit-o vreodată despre Moș Nicolae: «Moșul ăsta e cu siguranță la curent cu noutățile și e epic, plus că e telepatic, altfel nu ar fi putut să îi aducă lui mami brățara pe care ea a văzut-o în magazin și despre care nu a zis nimănui că îi place”».

Tabla înmulțirii și bomboanele

„Armin, la cele 8 luni pe care tocmai le-a împlinit, a simțit și el primul Moș Nicolae și a sărbătorit din plin găsirea primului cadou în ghetuțe. Ba chiar a molfăit și ambalajul de la o bomboană, într-un moment de neatenție al părinților. Amândoi știu că urmează Moș Crăciun și se pregătesc intens ca să îl impresioneze: Armin încearcă mersul de-a bușilea, iar fratele mai mare, Vladimir, vrea să învețe toată tablă înmulțirii. Pregătiri serioase ... Mai ales că scrisoarea lui Vladimir către Moșul a fost deja luată, iar semnul clar că Moșul a trecut să o ia sau a trimis vreun ajutor după ea, au fost ambalajele de la cele trei bomboane pregătite pe pervaz. Culmea, geamul era închis! Abia aștept Crăciunul ăsta!”, ne-a scris mămica, mândră de odraslele ei.

Așteptăm poveștile voastre!

Părinții care vor să-și vadă copilașii în ziar ne pot scrie pe adresa copiicuminți@evzgroup.ro. Ne trebuie o poveste și o poză a princhidelului care merită inclus pe Lista copiilor cuminți. Diplome de la Moș Crăciun pot fi obținute direct de către părinți, dacă intră pe site-ul diploma.evz.ro și completează și formularul online. Ei vor primi diploma în format electronic, imediat, ca să o poată printa.

