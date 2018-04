Torționarul Vișinescu, atât de senil că nici nu știe de ce face pușcărie

Fostul comandant al Penitenciarului Râmnicu Sărat în perioada 1958-1963 își joacă la Instanța supremă ultima carte în încercarea de a obține întreruperea pedepsei de 20 de ani de închisoare pentru infracțiuni contra umanității.





Torționarul nu a reușit să-i convingă pe magistrații Curții de Apel București să-l elibereze, astfel că a contestat decizia la instanța ierarhic superioară. Vișinescu a fost adus, ieri, în boxa arestaților, însă procesul s-a desfășurat în spatele ușilor închise.

Avocatul lui Alexandru Vișinescu a arătat în fața magistraților că acesta are peste 91 de ani și nu este lucid. „Din cauza afecțiunilor de care este suferind (...) nu are reprezentarea trecerii timpului și a realității, nu este lucid, ceea ce face imposibilă reeducarea și are nevoie de asistență medicală permanentă și de un asistent personal permanent. (...) Petentul nu ar putea fi supus regimului de detenție obișnuit, ci încarcerarea presupune menținerea sa permanentă într-un mediu spitalicesc, fie la nivelul infirmieriei, fie în cadrul spitalului penitenciar, condamnatul fiind imobilizat la pat și complet dependent sub aspectul autoîngrijirii și al deplasării”, a arătat apărătorul lui Vișinescu.

În schimb, procurorul a susținut că afecțiunile de care suferă Vișinescu pot fi tratate în mediul penitenciar și nu se impune eliberarea acestuia.

Motivarea deciziei Curții de Apel

Magistrații Curții de Apel București arată, în motivare, că i-au respins torționarului Alexandru Vișinescu cererea de eliberare din motive medicale deoarece evoluția afecțiunilor sale este aceeași, chiar dacă se află în libertate sau în detenție: „Actualul stadiu evolutiv al patologiei complexe pe care o reprezintă petentul necesită tratament medical de specialitate, care poate fi realizat în cadrul rețelei sanitare a ANP. În condițiile respectării indicațiilor terapeutice, s-a apreciat că evoluția acestor afecțiuni este aceeași, indiferent dacă petentul se află în detenție sau în stare de libertate. (...) Dosarul medical al petentului relevă preocuparea medicilor din cadrul rețelei ANP pentru tratarea corespunzătoare a patologiei petentului”.

Pagina 1 din 1