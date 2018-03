De ce va fi Viorica Dăncilă președinte executiv al PSD. Legătura cu Centenarul

Interpretarea corectă a acestei știri este că anul dedicat Centenarului mai are doar 9 luni, primele trei fiind irosite de persoane declarate acum oficial incapabile și e bine dacă George Ivașcu i-a dat afară pe cei 21 de consilieri detașați la acest Departament în momentul când a observat că ei dau rasol.

La o primă vedere, pare că anul 2018 ne-a luat prin surprindere. Eram, să zicem, prin 2013 și, bang, s-a făcut 2018 și, în grabă, am improvizat niște insigne, am convocat vreo două simpozioane la care pateurile costă mai mult decât discursurile vorbitorilor și am îmbrăcat rapid femeile de serviciu și secretarele în ii.

Adevărul este că și în această problemă, a Centenarului, ca și în multe altele, își spune cuvântul scandalul din lumea politică. Departamentul ăsta cu denumire de fanfară a apărut în Guvernul Sorin Grindeanu. Când el și-a strâns bagajele de la Palatul Victoria, după moțiunea din 21 iunie, la fix o lună, pe 20 iulie, prim-ministrul Mihai Tudose mută Departamentul de la Secretariatul General la Ministerul Culturii.

După ce a plecat și Tudose, Viorica Dăncilă a convocat, pe 6 martie, pentru prima oară Comitetul Interministerial dedicat pregătirii Centenarului Marii Uniri și abia reuniți aici își dau seama cei din Guvern că nu merge treaba la Departament! Situația era și mai hilară, pentru că abia ne anunțase Viorica Dăncilă, de la Chișinău, cum vom serba Unirea în comun cu Republica Moldova, iar noi am și constatat că nici măcar chermeza de acasă nu era stabilită.

Dacă se mai schimbă un Guvern prin toamnă, mai e loc de o schimbare la această structură! Am pornit de la un eveniment la zi, consumat sub ochii noștri, pentru a arăta cum schimbările din politică generează cutremure, mai mici sau mai mari, în aproape toate domeniile.

Dacă la acest departament (ce-i drept, unul cu mare potențial financiar, date fiind fondurile alocate acestor manifestări și puterea de decizie a celor de acolo privind proiectele care merită sau nu finanțare) s-au produs două schimbări în câteva luni, ce o fi în alte domenii? Astfel de evenimente, din lumea economică, socială, culturală, au dus, de fapt, la scăderea dramatică a PSD în sondaje. După ce zilele trecute vorbeam de procentul avansat de Sociopol pentru PSD, 34%, astăzi a mai apărut un sondaj, IMAS, care acordă PSD doar 28%.

Probabil că, pe lângă securizarea funcției lui Liviu Dragnea, o temă a Congresului de sâmbătă este stoparea acestei căderi în opțiunile de vot, cădere care ține, în cea mai mare parte, de felul în care s-a guvernat, iar serbarea Centenarului este un bun exemplu. Altele sunt și ele la îndemână, bâlbele pe Reforma Fiscală, corectată prin ordonanțe de urgență, legile salarizării, reforma sistemului de pensii.