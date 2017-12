Viorel Lis este cu psihicul la pământ. ESTE GROAZNIC! Doctorii i-au spus că...

Viorel Lis se confruntă cu grave probleme de sănătate. Recent, fostul primar general al Capitalei a trecut printr-o intervenție chirurgicală de colecist care l-a secat de puteri și de…kilograme.





Viorel Lis trăiește o adevărată dramă. Acesta a slăbit 12 kilograme, iar starea de sănătate continuă să I se înrăutățească.

„Am petrecut Crăciunul alături de un grup de prieteni. Nu m-am putut bucura de produsele tradiționale! Țin un regim alimentar strict, iar din această cauză am slăbit 12 kilograme. Acum mă încap toate hainele”, a declarat Viorel Lis, pentru Spy News. Deranjat de faptul că nu se poate bucura din plin de bucatele tradiționale care sunt așezate pe mese în această perioadă a anului, fostul număr unu al Bucureștiului și-a strigat durerea: „Este groaznic! Doctorii mi-au spus că am voie să mănânc doar carne de pui și câteva produse lactate”. În încheiere, Viorel Lis a făcut o dezvăluire uluitoare: ”E bine că m-am operat! Dacă nu faceam asta, eram rău de tot, puteam să mor”. Viorel Lis s-a operat de colecist în luna noiembrie a acestui an.

La puțin timp după intervenția chirurgicală la care a fost spus, fostul primar a declarat, în exclusivitate pentru Spynews.ro, că „S-au crucit și medicii când au văzut ce am în mine. Sper să depăşesc această perioadă, nu mă simnt foarte bine. Acum, încep să obosesc destul de repede, nu mai am energie. E destul de dificil pentru mine. Uneori simt că rămân fără aer”.