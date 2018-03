Muhammed Fatih Durmaz, vicepreședintele Turkish Airlines, aduce turiști din Coreea de Sud la Cluj Napoca

La 34 de ani coordonează cea mai mare companie aeriană din Europa, Turkish Airlines, cu 50.000 de angajați, care operează zboruri în toată lumea, ajutând călătorii să ajungă în condiții confortabile în Europa, Asia, Africa, America. Muhammed Fatih Durmaz este vicepreședintele Turkish Airlines și și-a pus ambiția să aducă, în acest an, la Cluj Napoca primii turiști din Coreea de Sud. În România, Turkish Airlines operează la București, Constanța și Cluj Napoca.





Se împlinesc cinci ani de când pe aeroportul Mihail Kogălniceanu ateriza primul avion de lionie de la Istanbul, după decizia companiei Turkish Airlines de a-și deschide reprezentanță la Constanța. Managerul general al reprezentanței, Guneș Tanay, o tânără trimisă, de companie, în România, pe lângă atribuțiile pe care le îndeplinește cu succes, a devenit, între timp, și un membru activ al comunității constănțene. Cele trei curse aeriene săptămânale Istanbul-Constanța sunt pline, indiferent de sezon, pentru turismul de vacanță, de afaceri, medical etc. Iar pentru șeful lui Guneș, vicepreședintele Turkish Airlines, Muhammed Fatih Durmaz, România este o țară împortantă. Nu a ajuns încă la Constanța, am stat de vorbă în biroul lui din apropierea aeroportului "Kemal Ataturk", din Istanbul, însă mărturisește că a fost la București și Cluj Napoca.

“Sunt 1001 motive pentru care România este importantă pentru noi. Pentru că suntem vecini, avem relații economice foarte bune, ne apropiem geografic foarte mult, am fost națiuni care am trăit pentru mulți ani împreună, pentru că îl aveți pe Gheorghe Hagi pe care îl iubim, a fost un mare jucător la Galatasaray. Am fost și eu în România de câteva ori, nu la Constanța, dar voi veni. Am fost la Cluj la București. Aveți o țară foarte frumoasă. Și cred că are mare potențial in special pentru Orient. Am lucrat în Coreea, înainte. Am lansat recent Turkish Airlines la Cluj. Am muncit mult să aduc grupuri de turiști din Coreea de Sud la Cluj și cred că anul acesta vom reuși. La București avem deja. București merge foarte bune, avem trei zboruri pe zi”, spune tânărul vicepreședinte al Turkish Airlines.

Muhammed Fatih Durmaz a studiat la New York Institute of Technology-Old Westburyin pe care l-a absolvit în 2009, de atunci lucrând numai pentru Turkish Airlines. Din martie 2017 este vicepreședinte pe Balcani și Europa de Est al Turkish Airlines, trecând și prin atribuțiile de manager general al reprezentanțelor companiei în Egipt și Coreea de Sud. Aproape că te amețește, vorbind în cifre: “Turkish Airlines este pe locul întâi, în lume, la numărul de țări în care zboară dar și la conexiunile internaționale. Acum avem 303 destinați din 129 de țări. Ținta noastră este ca peste cinci ani să avem venituri de 30 miliarde de dolari”. Compania a început construirea unui nou aeroport în Istanbul. „În luna octombrie 2018 aeroportul va avea o capacitate de 90 de milioane pasageri și 2,5 milioane tone capacitate pentru cargouri. Iar la final, în 2023, sperăm să avem o capacitate de 150 milioane de pasageri fiind cel mai mare aeroport din lume privind capacitatea pasagerilor când este operațional total. Inseamnă o contribuție de 9% din PIB-ul Turciei. Numai zona de duty free-uri, de shopping, va avea 53.000 metri pătrați”.

Vicepreședintele Turkish Airlines, Muhammed Fatih Durmaz, spune că una dintre cele mai mari avantaje ale aeroportului din Istanbul este locația. “Napoleon a zis că dacă lumea ar fi o țară, Istanbul ar trebui să fie capitala. Nu datorită turcilor ci datorită locației. Este aproape de orice destinație”. Turkish Airlines nu este numai o companie aeriană ci un grup de aviație. Cu 49.686 angajați și 11 subsidiare. Pe mentenanță, catering, tehnic. Are un centru impresionant de trening pentru personalul propriu dar și străin, o academie. Tânărul manager știe să își “vândă marfa”. Morgan Freeman și Dr Oz sunt, printre multe alte nume cu sonoritate internațională, cei pe care îi vedem promovând compania. Ne arată distincțiile care “demonstrează” că Turkish Airlines a fost desemnată în 2016 „Cea mai bună companie aeriană din Europa” pentru a șasea oară și „Cea mai bună companie aeriană din Europa de Sud” pentru a opta oară consecutiv.

