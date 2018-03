Vedeta cu cele mai FRUMOASE picioare de la Hollywood se retrage din actorie. Foto în articol

Celebra actriţă Cameron Diaz, 45 de ani, se retrage din actorie pentru a se dedica mai mult vieţii private, alături de soţul ei, Benji Madden, 39 de ani. Asta dacă prietena ei a spus adevărul. Ultimul film al lui Cameron Diaz a fost "Annie".





Potrivit prietenei sale, Selma Blair, Cameron - devenită faimoasă prin rolurile din "Charlie's Angels", "Shrek" şi "There's Something About Mary" - "ar fi terminat" cu industria cinematografică şi nu are planuri de a se întoarce pe marele ecran, notează timesofindia.com

Într-o declaraţie făcută la petrecerea Vanity Fair care a precedat Oscarurile de săptămâna trecută, Selma, care a jucat alături de Cameron în "The Sweetest Thing", în 2002, povesteşte că a luat un prânz cu actriţa şi au depănat amintiri despre film.

"Mi-ar fi plăcut să fac o continuare, dar Cameron s-a retras din actorie, are o atitudine gen 'am terminat (cu asta)' ", a precizat Selma. "Adică, nu mai are nevoie să facă filme, are o viaţă foarte frumoasă. Nu ştiu de ce ar fi nevoie pentru a o aduce înapoi", a explicat ea.

La începutul acestui an, o sursă a susținut că Cameron visează să aibă un copil cu Benji, dar și că, deocamdată, se bucură de a fi 'casnică'. "Mi-ar plăcea mai mult decât orice să fiu mama. În acest moment, cuplul ar fi foarte mulțumiți de miracolul unui copil, potrivit metro.co.uk.

Cameron Diaz este considerată vedeta cu cele mai frumoase picioare de la Hollywood.

Sursa foto: Instagram -Celebrity Fashion

Pagina 1 din 1