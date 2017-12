VALORILE FAMILIEI, discutate de un europarlamentar ROMÂN cu înalți demnitari AMERICANI

Congresmanul republican Steve King l-a avut ca invitat în biroul său din Congres pe europarlamentarul Laurențiu Rebega, punctul lor comun de interes fiind apărarea valorilor familiei.





”Una din cele mai importante întâlniri pe care le-am avut în SUA a fost cea cu congresmanul republican Steve King, un lider de vârf al luptei pentru păstrarea tradițiilor și a valorilor familiei, cu care am avut o discuție aprofundată în biroul său din Congres. Am convenit cu domnia sa ca anul viitor să viziteze România ca să ne dea un mesaj de susținere al efortului de promovare a valorilor familiei. De asemenea, împreună cu Steve King doresc să inițiez în Parlamentul României un grup pro life. Am mai discutat despre schimbarea rutei migrației și despre felul în care România este afectată de acest fenomen, precum și despre modalitatea în care am putea să colaborăm pentru apărarea adevăratelor valori creștine, atât de amenințate astăzi”, a scris europarlamentarul pe pagina sa de facebook.

Rebega le aduce aminte cititorilor săi că ”Steve King este unul dintre cei 13 congresmani care au trimis o scrisoare președintelui Iohannis și altor lideri politici din România pentru a susține demersului Coaliției pentru Familie de modificare a Constituției în vederea amendării articolului 48, pentru definirea căsătoriei ca uniune între un bărbat și o femeie”.

”Pentru că familia este instituția fundamentală a societății, suntem încrezători că vă veți asigura că dreptul poporului român de a decide printr-un referendum soarta celei mai importante instituții din istorie, familia și căsătoria, este respectat pe deplin”, este una din frazele esențiale ale scrisorii celor 13 congresmani către decidenții români.

Rebega mai explică faptul că ”invitația pe care i-am făcut-o congresmanului de a veni în România are ca obiectiv tocmai sprijinul pe care toți politicienii români responsabili trebuie să-l acordăm Coaliției pentru Familie și demersului pentru care au semnat trei milioane de români, acela de a-i acorda familiei tradiționale respectul și protecția cuvenite, în acord cu aspirația poporului român care are dreptul să stabilească democratic, prin vot, la referendum, cum dorește să fie definită familia”.

Europarlamentarul român se află într-un un turneu de câteva zile în Statele Unite, unde a fost invitat la ”Forumul Parlamentar pentru Securitate și Intelligence” chiar de către președintele Grupului de Lucru anti-terorism și Război Neconvențional din Congresul SUA, congresmenul republican Robert Pittenger. În cadrul turneului, Rebega a mai avut discuții cu Paul Ryan, președintele House of Representatives, una din cele două Camere ale Congresului american, cu Devin Nunes, președintele Comisiei Permanente pentru Informații din Congresul SUA, membru al echipei de tranziție a Președintelui Donald Trump și cu Thomas E. Moore, asistentul Secretarului Apărării din SUA. Toți oficialii americani cu care s-a întâlnit Laurențiu Rebega fac parte dintre susținătorii și colaboratorii apropiați ai președintelui Donald Trump, europarlamentarul român fiind de altfel prezent în noaptea alegerilor din SUA din noiembrie 2016 chiar în Trump Tower, sediul de campanie al actualului președinte al Statelor Unite.

