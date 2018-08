UNDE MERGEM. Jazzul, școala de gătit și artiștii internaționali scot românii din case

Sfârşitul de săptămână aduce românilor un adevărat duel al festivalurilor. Sâmbătă şi duminică, 11 şi 12 august, turiştii din Vamă se vor bucura de „Sunset Festival”, în timp ce la Costineşti se mizează pe Folk Fest Remember. Summer Well Festival 2018 ia startul pe Domeniul Știrbey, iar bucureştenii se vor bucura de prima ediţie Brick Lane Jazz Fest în Herăstrău.





Jazz în Parcul Herăstrău Spectacole în aer liber, festivalurile şi cele mai diverse concerte continuă şi în luna august, iar cei care doresc să se bucure de vară îşi pot nota în agendă evenimentele care se pot plia pe orice categorie de vârstă. Sfârşitul de săptămână va suna mai bine în parcul Herastrău, unde pe 11 august va avea loc prima ediție a festivalului Brick Lane Jazz. Pe scenă vor urca nume mari ale muzicii de jazz româneşti și internaționale. Zona de street food, baruri, tattoos, gamming, photo booth, cinema în aer liber, workshop-uri sau V.I.P. Area, sunt doar câteva din atracțiile care vor completa scena principală, toate aflate în superbul cadru natural al Parcului Herăstrău. Dintre artişti îi amintim pe Steve Coleman & Five Elements feat. Kokayi, Corcoran Holt Quintet, Audiofeeling şi Alexandra Ușurelu. Sunset Festival 2018 la Vama Veche Din vara lui 2018 nu putea lipsi Sunset Festival. Ediția din acest an va avea loc pe plaja din Vama Veche în perioada 10-12 august 2018. Sunset Festival se întoarce cu a șasea ediție, cu un line-up mai consistent, mai divers și cu mai mult chef de dans ca niciodată. Pe parcursul celor trei zile, Sunset Festival aduce diversitatea muzicală, dar și momente de distracție și relaxare.

Line-up Sunset Festival 2018

● Dope D.O.D.;

● Doctor P ft Krafty Mc;

● Argatu’ & Moș Martin;

● Coma;

● CTC;

● Kazi Ploae;

● Nimeni Altu’;

● El Nino;

● Psihotrop;

● DJ Snow;

● Bad & Boujee;

● Exposure

Summer Well Festival 2018 la Domeniul Știrbey

Cea de-a opta ediţie a festivalului Summer Well va avea loc pe Domeniul Știrbey în weekendul 10-12 august. Trupele anunțate pentru vara lui 2018 sunt: Justice, Bastille, The Kooks, Kodaline,Cigarettes After Sex, Sofi Tukker, Oscar and the Wolf, Tom Grennan, HMLTD și Isaac Gracie. În seara de vineri, 10 august, va fi organizat deja tradiționalul Night Picnic, cu participarea lui RHYE și a Bucharest Symphony Orchestra.

Vineri, 10 august:

● 18:00 Deschiderea porților

● 21:30 Bucharest Symphony Orchestra

● 23:00 RHYE

Sâmbătă, 11 august:

● 12:00 Deschiderea porților

● Main Stage:

● 17:45 Tom Grennan

● 18:45 Oscar and the Wolf

● 20:15 Cigarettes After Sex

● 22:00 Kodaline

● 23:45 Justice

● Red Bull Music Stage:

● 21:30 Tsar B

● 22:45 Lady Leshurr After Party:

● 00:30 Logan Fisher (Londra, UK),. Bogman TCFC

Duminică, 12 august:

● 12:00 Deschiderea porților

● Main Stage:

● 17:15 Isaac Gracie

● 18:45 HMLTD

● 20:15 Sofi Tukker

● 22:00 The Kooks

● 23:45 Bastille

Fluturi exotici în sera de la Muzeul „Grigore Antipa”

Dacă vă plac fluturii exotici vă puteţi bucura de frumuseţea lor la Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, din Bucureşti. Expoziția de fluturi exotici vii adăpostită de sera din grădina Muzeului vă invită să admirați o serie de specii remarcabile de fluturi.

Festival culinar cu work-shop

Festivalul „Hip Trip România Culinară” se va desfăşura în perioada 9 - 12 august. Evenimentul propune ateliere culinare, workshopuri, trucuri pentru diferite preparate, dar şi proiecţii de film. Bucătăria tradiţională românească se va îmbina cu gustările internaţionale, iar metodele de gătit vor fi care mai de care mai diverse. Festivalul are loc pe şoseaua Bucureşti-Ploieşti nr. 155, preţul unui bilet de o zi este de 10 lei, iar abonamentul pentru trei zile costă 20 lei, potrivit organizatorilor.

