Un mare jucător care a scris istorie la Steaua a fost aproape să ajungă la Dinamo: „Cristi Borcea era ÎNNEBUNIT”

Mirel Rădoi, unul dintre mari jucători care au evoluat la Steaua, ar fi putut să semneze cu Dinamo, atunci când se afla sub contract cu Extensiv Craiova.





Mirel Rădoi, unul dintre cei mai reprezentativi jucători ai Stelei, a povestit că ar fi putut să îmbrace tricoul echipei Dinamo. Fostul fundaș a ajuns în Ghencea, în 2000, fiind transferat de la Extensiv Craiova. În acea perioadă, Cristi Borcea era impresionat de calitățile lui Rădoi, dar fotbalistul antipatiza gruparea din Ștefan cel Mare.

„Au început negocierile cu Steaua şi ţin minte că era o mică neînţelegere în privinţa sumei de transfer. A intrat pe fir Dinamo. Cristi Borcea era înnebunit şi am fost foarte aproape, am avut două zile cumplite. Aş fi făcut orice să nu ajung la Dinamo, eu am crescut cu Universitatea Craiova", a povestit Rădoi la Digi Sport.