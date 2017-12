Un fost mare fotbalist român îi ia apărarea lui Denis Alibec. „Este prea multă presiune. Lăsaţi-l, oameni buni, în pace!”

Gică Popescu, fostul căpitan al echipei naționale, a declarat că atacantul. Denis Alibec este supus unei presiuni nefirești, care îi dăunează.





Gică Popescu, fost căpitan al reprezentativei României și al Barcelonei, consideră că se face prea mare caz în ceea ce-l privește pe Denis Alibec, fotbalist la FCSB. „Baciul” a afirmat că toate criticile îndreptate spre atacant pun o presiune uriașă pe jucătorul „roș-albaștrilor” și îl împiedică să-și dezvolte potențialul.

„Nu trebuie pusă atâta presiune pe Alibec. De ce atâta presiune? Lăsaţi-l, oameni buni, în pace! Mie mi se pare că este prea multă presiune negativă pe el. În momentul în care joacă prost, vin comentarii negative asupra lui. Ai plătit două milioane de euro, da? Dacă ai plătit două milioane de euro pe el, încearcă să îl îmbunătăţeşti, dă-i încredere. Eu tot timpul am spus, e unul dintre jucătorii cei mai talentaţi şi cu potenţial fantastic. Dar se pare că nu suportă foarte bine presiunea. Păi, dacă nu o suportă, dacă eu am investit în el, de ce să îl distrug? De ce să nu am grijă de el? De ce să nu încerc altceva? Încerc să schimb modul de abordare al lui Alibec. Nu ţine cu presiunea, întorc placa, încerc să mi-l aduc, să mi-l apropii, să îl antrenez mai mult, să îl întreb de ce nu e fericit. Mi se pare că aceasta ar fi calea cu care trebuie să se lucreze cu Alibec”, a spus Popescu la Telekom Sport.