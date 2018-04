Cuvinte CUTREMURĂTOARE ale UCIGAȘULUI de la Botoșani. Ce mesaj a avut: „Du-te DRACU”

Ies la iveală informaţii şocante în cazul crimei oribile de la Botoşani. Cu câteva zile înainte s-o ucidă pe Petronela Mihalachi, tânărul Bogdan Ionel a postat pe pagina lui de Facebook un mesaj din care părea că are gânduri de sinucidere, scrie observator.tv





Băiatul de 16 ani a postat mesajul duminică, 22 aprilie. L-a şters, ulterior, însă o prietenă a acestuia l-a salvat şi l-a publicat astăzi pe reţeaua de socializare.

Următoarele rânduri reprezintă, integral, textul postat de Bogdan Ionel cu patru zile înainte de a comite crima:

"Vă rog să mă iertaţi...Ştiu că v-am făcut mult rău. Dar cel mai mult ţie, Mihaela. Ţie ţi-am greşit cel mai mult. Sigur o să vă bucuraţi că o să scăpaţi de mine. Iubire, o să am grijă de tine, de acolo sus. Ştiu că familia a fost împotriva relaţiei noastre, nu au înţeles că ne iubim cu adevărat. Şi iubire, te rog să îţi aduci aminte de mine şi să vii la mormântul meu. Vreau ca să fiu înmormântat, aici. În oraş, ca să fiu cât mai aproape de Mihaela. Sper ca lucrurile de la mine să îţi aducă aminte mereu şi atunci când te uiţi la pozele noastre să îţi aduci aminte de momentele frumoase. Bia, Victor, şi restul să nu o faceţi pe Mihaela de vină pentru că eu nu am să mai fiu, ea nu are nicio vină. Aveţi grjă de voi şi vă rog să aveţi grijă de Mihaela, mai ales familia mea, pentru că voi v-aţi făcut cea mai greşită părere despre ea. Şi tu, Andreea Codreanu, ca cea mai bună prietenă a ei, nu o lăsa niciodată. Are nevoie de tine. Şi iubire, îmi pare rău că te părăsesc acum, am să te aştept acolo sus, să fim mereu împreună. Să ştii că te-am iubit şi te iubesc. Mi-aş fi dorit enorm să fii soţia mea, dar asta este, o să ne întâlnim din nou în ceruri. Şi Bia nu cred că ai putut să îmi iei dreptul la fericire şi să îmi spui să mă despart de Mihaela. Nu ţi-am zis niciodată, dar du-te dracu şi nu te mai băga în viaţa oamenilor. Mi-aş fi dorit să nu am o soră ca tine, o familie ca asta. Singura persoană vinovată pentru fapta mea eşti tu, Bianca. Pentru tot ce mi-ai făcut".

O adolescentă de 18 ani a fost găsit moartă într-un pădure din municipiul Botoşani, fiind ucisă cu 30 de lovituri de cuţit. Anchetatorii au reuşit identificarea autorului faptei, un tânăr de 16 ani, elev. Cei doi se cunoscuseră pe o reţea de socializare şi se aflau în pădure pentru ca el să îi facă fetei fotografii. Băiatul a fost reţinut şi a recunoscut fapta.

Crima ar fi fost înfăptuită după ce victima a avut mai multe remarci la adresa greutății Mihaelei, prietena criminalului.

