Cum a jonglat statul cu un pui de om de nici 2 ani, grav bolnav și fără părinți. Povestea dramatică a lui Michelucci și a prietenei lui SUPEREROU

„Înger, îngerașul meu... Ce mi te-a dat Dumnezeu...”, se ruga seară de seară Daniela cu un pui de om în brațe. Nu era puiul ei. L-a găsit „uitat” la Marie Curie, când intrase într-o acțiune de voluntariat la sfârșitul anului trecut. Micuțul blonduț, de un an și un pic la vremea aceea, pe care ea l-a numit Michelucci, a fost lăsat în grija statului de către părinți. Dar nu era „abandonat” și în acte. Însă sufletul ei s-a lipit de sufletul micuțului și de atunci, fără să știe, Daniela a primit aripi și a devenit îngerul lui păzitor – o fi vrut, n-o fi vrut... Nici ea nu știe. Si s-a metamorfozat pe rând din trimisul lui Dumnezeu, într-o femeie de fier, care a luptat ca o leoaică împotriva unui sistem ineficient, pentru binele copilului. Pentru că statul i l-a luat și i l-a dus departe. Deși statul știa că micuțul este grav bolnav, incurabil și cănimeni din familie nu îl va lua acasă vreodată





Domnule Consilier de Stat, aveți milă de el...”. Scrisori simple, scrise fără invocarea legilor care spun că deciziile trebuie luate întotdeauna în interesul superior al copilului. Scrise pe mail, nepătate de lacrimi, dar cu vorbele unui înger păzitor care roagă autoritățile ca pe Dumnezeu, să-i aducă prietenul înapoi la București. Acești „dumnezei” răspundeau sec după vreo 30 de zile: „Analizăm”.

Daniela Botezatu, o femeie complexă prin simplitatea și finețea ei, venită din provincie și îndatorată la bancă, a vrut să facă și ea un bine și a găsit împlinire sufletească în a oferi îmbrățișări calde și zâmbete liniștitoare copilașilor de prin spitale. Copilași chinuiți rău de soartă. Michelucci însă a cucerit-o irevocabil. Să fi fost părul lui cârlionțat și bălai, să fi fost felul în care i s-a cuibărit la piept... Michelucci i-a făcut o vrajă încât Daniela bătea zi de zi, seară de seară holurile spitalului Marie Curie, apoi la IOMC, după care își frângea degetele și o usturau ochii de lacrimi când medicii îi spuneau că nu o să trăiască mai mult de câteva luni.

„Poate 2-3”. Sindromul pe care îl are prietenul ei, așa cum îi place să-l alinte, se numește Prader-Willi. E o ciudățenie de mutație genetică, care nu are leac și care se manifestă urât, complicat și costisitor. Dar cu eforturi colosale, un astfel de copil poate trăi să-și apuce bătrânețea, suficient de bine cât să se bucure de iubire și de mărunțișurile vieții.

Cine să facă pentru el eforturile colosale?

Mama băiatului are probleme grave și ea, fiind diagnosticată cu retard sever, cu un IQ 25. Tatăl și bunicii... Oameni cu alte preocupări, care ar vrea, dar nu au cu ce, care și dacă ar avea cu ce ar spune că nu mai vor și că e mai bine pe mâna unor profesioniști. Dar profesioniștii nu au timp de dragoste. Nu au timp să îl ia pe micuțul Michelucci atât de des în brațe, să-i liniștească plânsul.

Dar are timp Daniela să-i facă jocuri de aplauze, „Bravo!”, „Cucu-bau” și să danseze tangourile lor preferate. Tot ea îi aducea zilnic mâncarea bună, atent aleasă, îl hrănea cu grijă și îi făcea exerciții de kinetoterapie – învățate din cărți și de pe Youtube.

Cum s-au cunoscut

„Ne-am cunoscut pe 14 octombrie, o zi mare și sfântă, ziua Sfintei Cuvioase Parascheva. Avea un an și patru luni, dar părea un bebeluș de 4-5 luni. A fost operat pentru a i se scoate gastrostoma prin care era alimentat, deoarece se infectase. Mergeam la Michelucci cel mic în fiecare seară după serviciu. Rare au fost momentele când a trecut o zi fără să îl vizitez. La început, copilul era aproape inert, mișca doar puțin capul și își băga mânuțele în guriță pentru că îi era mereu foame (n.r. - efect al sindromului Prader-Willi). Era alimentat printr-o sondă naso-gastrică, un furtunel subțire care din năsuc îi ajungea în stomăcel”, povestește îngerul păzitor. „Cu multă dragoste, cu povești, cu masaj seară de seară, Michelucci cel mic se simțea din ce în ce mai bine. Starea lui de sănătate s-a îmbunătățit, a început să zâmbească. Dacă ajungeam seara la spital și dormea, mă așezam lângă pătuț și în clipa următoare deschidea ochișorii și zâmbea. Mămicile din salon și infirmierele spuneau că mă simte”, își amintește cu drag.

Prima despărțire

Până când, „într-o seară am ajuns la spital, la Marie Curie, iar prietenul meu nu mai era acolo. Am amețit. O mămică din salon mi-a spus că a venit cineva și l-a luat. A venit o doamnă doctor la o fetiță din salon și mi-a zis că Michelucci cel mic a fost dus la IOMC. I-am zis că o să merg să-l vizitez și acolo. M-a rugat să-i spun dacă mai are sondă naso-gastrică. Dorea să știe cum se simte și dacă este hrănit tot prin sondă pentru că nu este încă pregătit să fie alimentat normal. Mi-a mai zis că, din păcate, IOMC-ul nici nu are laptele cu care a fost hrănit la Marie Curie și care l-a ajutat pe micuț să ia în greutate, acesta fiind destul de scump. I-am zis că o să i-l cumpăr eu, ceea ce am și făcut.

Michelucci cel mic creștea în fiecare zi puțin câte puțîn. „Îl puneam în funduleț, în scoică și ne jucam, cântam la pian, desenam, coloram, dansam. Punându-l pe burtică, a început să-și ridice capul, fiecare mic lucru pe care îl făcea fiind o mare realizare. Când reușeam să-l prind la masa de seară, încercam să-i dau să mănânce cu biberonul ca să scape de sondă naso-gastrică. Făceam acest lucru și pentru că îi băgau laptele în câteva secunde pe seringa aceea și i se umfla burtica. Astfel, am reușit performanța să-i dau să mănânce 150 de ml de lapte în două ore. O infirmieră mi-a zis că ele nu au atât timp și așa îi administrează laptele pe sondă. Unele dintre ele încă mă mai întrebau dacă copilul vede și aude. Le spuneam că da, vede și aude. Îi puneam cântecele pe telefon, cel mai mult rezona la muzică clasică și la tango...

Într-o seară, în timp ce îi spuneam povestea vieții lui, de cum va ajunge el un doctor de suflete sau de trupuri și o să-i ajute și el la rândul sau pe ceilalți să se facă bine, doamna doctor mi-a zis că o să fie cam greu întrucât suferă de o boală genetică rară pentru care nu există tratament, Prader Willi, și, din păcate, moștenește și retardul de la mama”, explică femeia.

A doua despărțire

„A două zi la spital, în timp ce îmi puneam botoșii, o mămică mi-a zis că dacă am venit la Mihai, Mihai nu mai este. Când am auzit asta a căzut cerul pe mine. Femeia a văzut că m-am schimbat la față și mi-a zis că l-au dus la alt spital, dar nu știe unde. Am întrebat o asistentă și mi-a zis că l-au dus de urgență la Matei Balș pentru că a făcut rujeolă. Era aproape ora 18:30 seara, frig și urât. Am plecat pe jos spre spital. Am întrebat de el la recepție și miau zis că este la ei copilul.

- Cine sunteți?

- O prietenă.

- Haideți, doamnă! Copilul are un an și câteva luni...

După ce doamna m-a ascultat, mi-a zis că trebuie să merg la camera de gardă.

În sfârșit, eram lângă prietenul meu. Era conectat la aparate, avea atât de multe fire legate de el că îmi era și frică să îl ating. Eram bucuroasă să-l văd. Și el, de asemenea. A făcut ochii mari și mi-a prins un deget cu mânuța lui mică. De obicei, când ajung la el, înainte să mă spăl pe mâini și să-l iau în brațe, merg să-l salut și ridică mânuța, mă mângâie pe față. Aici, la Matei Balș, i-am auzit pentru prima dată vocea. Eram așa de emoționată. Era mai mult un scâncet. Îl masam pe piciorușe, poate îl durea, părea că mă ceartă, însă era minunat să-l aud”, își spune Daniela Botezatu povestea, zdrobind inimile celor care văd cu ochii minții tabloul pictat de ea.

Îngerul a urmat chiar și un curs de Educator Specializat, în ideea că nimeni nu i se va pune în față cu mâinile în șold, atunci când vine la băiețel în vizită. „Fac voluntariat”, spunea seară de seară, deși cei care îi puneau mereu jenanta întrebare știau de ce și pentru cine vine.

