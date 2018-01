PROBLEME DE SĂNĂTATE pentru Halep, după VICTORIA de la Australian Open: „Sunt ÎNGRIJORATĂ!”

Simona Halep a reușit să se impună în fața adversarei de marți, Destanee Aiava, pe care a învins-o cu scorul de 7-6 (5), 6-1. Cu toate acestea, constănțeanca se arată îngrijorată de starea ei de sănătate.





Simona Halep a declarat, marți, după accidentarea suferită în meciul cu Destanee Aiava, că este îngrijorată de starea ei de sănătate, deoarece a mai avut probleme la aceeași gleznă, în 2014, când a suferit o accidentare în meciul disputat chiar cu viitoarea adversară de la Melbourne, Eugenie Bouchard.

În semifinalele turneului de la Wimbledon, sportiva noastră a pierdut, cu scorul de 6-7 (5), 2-6 în fața lui Eugenie Bouchard, după ce s-a accidentat atunci la scorul de 2-2, în primul set.

„A fost destul de greu, ea a început bine meciul, dar am luptat să revin şi mi-am spus că nu trebuie să pierd niciun punct şi să cred că pot câştiga. Am făcut tot ce am putut, în setul secund am fost speriată un pic din cauza accidentării, dar apoi am reuşit să deschid terenul mai bine. Sunt îngrijorată un pic, am mai avut multe accidentări înainte, o să văd cum merge după recuperare, este foarte important un tratament, să fac ceva şi să văd cum evoluează”, a declarat Halep, marţi, potrivit News.ro.