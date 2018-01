Simona Halep S-A CALIFICAT în FINALA de la AUSTRALIAN OPEN, după un meci de INFARCT, disputat cu Angelique Kerber

Simona Halep a învins-o, joi, pe Angelique Kerber, scor 6-3, 4-6, 9-7, în semifinalele turneului de la Australian Open, și va lupta pentru trofeul primului turneu de Mare Șlem al anului. Adversară îi va fi daneza Caroline Wozniacki, locul 2 WTA.





Simona Halep va evolua în finala de la Australian Open. Românca s-a calificat, joi, în ultimul act, după un meci colosal, disputat împotriva nemțoaicei Angelique Kerber (locul 16 WTA). Lidera ierarhiei mondiale s-a impus în trei seturi, scor 6-3, 4-6, 9-7. Simona a început ca o tornadă și a condus cu 5-0 în primul set. Tenismena din Germania a redus la 3-5, iar Halep a închis la 6-3. În actul al doilea, disputa a fost mult mai echilibrată, iar Kerber a câștigat cu 6-4. Apoi, a urmat un decisiv care a ridicat pulsul la cote periculoase. La 5-4, Halep a avut două mingi de meci, dar adversara ei a rămas în picioare și a salvat situația. Apoi, Kerber a avut și ea două șanse de-a închide confruntarea, la 6-5, dar Simona a rezistat. La 7-7 la gameuri, românca și-a câștigat serviciul și a făcut un break. 9-7 și sportiva din Constanța va evolua, sâmbătă, în finala de la Melbourne.

Ea o va înfrunta pe Caroline Wozniacki. Daneza, locul 2 WTA, a trecut în prima semifinală de belgianca Elise Mertens, scor 6-3, 7-6(2). Simona se află la cea mai bună performanță a carierei, la Melbourne, acolo unde a mai evoluat în sferturile de finală în 2014 și 2015. Constănțeanca a disputat finalele a două turnee de Mare Șlem, în 2014 și 2017, ambele pierdute, împotriva Mariei Sharapova, 4-6, 7-6(5), 4-6, respectiv Jelenei Ostapenko, 6-4, 4-6, 3-6.

Angelique Kerber are în palmares două titluri de Mare Șlem. În 2016 a triumfat la Australian Open, în fața Serenei Williams 6-4, 3-6, 6-4, iar în același an s-a impus la US Open, în finala disputată împotriva Karolinei Pliskova, scor 6-3, 4-6, 6-4.

LIVE

Simona Halep - Angelique Kerber, 6-3, 4-6, 9-7

Simona Halep s-a CALIFICAT în FINALĂ. 9-7 în decisiv!!!

Simona își câștigă serviciul: 8-7.

A egalat Kerber. 7-7.

Lidera WTA are avantaj: 7-6.

Simona salvează două puncte de meci și egalează.

Simona își pierde serviciul. Kerber servește pentru meci.

Simona a avut două mingi de meci, dar le-a ratat. 5-5.

Kerber face re-break. 5-4.

Simona reușește un break și se desprinde la 5-3.

Avantaj Halep. 4-3.

Jucătoarea germană a egalat la 3.

Simona își câștigă serviciul.

Kerber a egalat.

Halep trece în avantaj. 2-1.

Re-break pentru Simona, care egalează. 1-1.

Kerber începe cu un break.

Angelique Kerber câștigă setul. Urmează decisivul.

Kerber bifează un break.

Kerber egalează la 4.

Halep își adjudecă un game alb.

Este egalitate. 3-3.

Re-break pentru tenismena din Germania,

Halep reușește un break 3-1.

Simona revine în avantaj.

Egalazeă Kerber. 1-1

Simona servește la debutul setului al 2-lea și câștigă.

Simona închide setul la 6-3.

Break pentru Kerber. 5-3.

Și-a făcut serviciul nemțoaica. 5-2.

Kerber a făcut un re-break.

Break pentru Simona. Al 3-lea. 5-0.

Simona nu iartă nimic. 4-0.

Încă un break pentru Halep. 3-0.

2-0 pentru Simona, care își câștigă serviciul.

Simona a reușit un break la debut.

