Serena Williams, puțin „ruginită” la revenire

După o absență de 14 luni din circuitul WTA, fostul lider mondial nu a rezistat decât trei tururi la turneul de la Indian Wells





Ediția din acest an a turneului Premier Mandatory de la Indian Wells (SUA) a numărat-o la start și pe Serena Williams, fostul lider WTA.

Americanca în vârstă de 36 de ani a revenit pe terenul de joc odată cu întrecerea din California, fiind așteptată cu sufletul la gură de întreaga mișcare a „Sportului Alb”. A stat departe de circuitul WTA vreme de 14 luni, timp în care a adus pe lume o fetiţă, Alexis Olympia, în luna septembrie. La Indian Wells, Serena și-a început parcursul în jocul cu Zarina Dyas (Kazahstan/ locul 53 WTA), de care a dispus cu 7-5, 6-3.

Învinsă de sora sa mai mare

„Sunt puțin «ruginită», dar nu contează. Am pornit pe acest drum și vreau să fac tot ce pot. Am început știind că nu voi fi la nivelul la care mi-l doresc în primele meciuri”, mărturisea Serena, după prima victorie de la revenire. Apoi, în turul doi, americanca a trecut cu dificultate de olandeza Kiki Bertens (29 WTA), scor 7-6(5), 7-5, dar deținătoarea a 23 de titluri de Grand Slam nu a mai putut lungi lanțul de victorii din turul III. Aici, Serena s-a duelat, ieri, cu sora sa mai mare, Venus Williams (37 de ani/8 WTA), cele două bifând a 29-a confruntare directă. Scorul a fost în favoarea lui Venus, 6-3, 6-4, iar după aceste trei meciuri Serena nu a confirmat prin evoluțiile sale. „Nu a fost un meci uşor, însă este bine să dispuţi meciuri de o astfel de intensitate, chiar dacă nu joc la nivelul la care îmi doresc. Deşi nu am mai jucat de peste un an, sunt dezamăgită că am pierdut. Nu aş fi jucătoarea care sunt dacă aş spune altceva. Mă aşteaptă încă multă muncă, însă ştiu că pot să reuşesc”, a spus Serena după jocul cu sora sa.

Eliminări-surpriză

Turneul californian a mai fost părăsit și de Elina Svitolina (locul 4 mondial). Ucraineanca era cotată cu șanse reale la câștigarea trofeului, dar s-a văzut eliminată în turul al treilea de Carla Suarez Navarro (Spania/27 WTA), scor 5-7, 3-6. Tot ieri, turneul de la Indian Wells a mai ră- mas fără alte două favorite. Sloane Stephens (SUA/13 WTA), deținătoarea titlului de la US Open, a fost învinsă de rusoaica Daria Kasatkina (19 WTA), scor 4-6, 3-6, iar Julia Goerges (Germania/12 WTA) a cedat în fața letonei Anastasija Sevastova, scor 3-6, 3-6.

