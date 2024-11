Social Barometrul de Consum Cultural 2023, date îngrijorătoare cu privire la practicile de consum cultural







Barometrul de Consum Cultural 2023 raportează că 53% dintre respondenţii care accesează platforme de streaming pentru filme, 45% au vizitat un muzeu, o expoziţie sau o galerie cel puţin o dată pe an.

Barometrul de Consum Cultural 2023 analizează practicile de consum cultural

Românii care accesează platformele de streaming sunt abonaţi chiar şi la 2-3 platforme, 45% au vizitat un muzeu, o expoziţie sau o galerie de artă cel puţin o dată pe an şi doar 25% dintre respondenţi au mers la cel puţin un spectacol de teatru, sunt câteva concluzii furnizate de Barometrul de Consum Cultural pe 2023, care a fost publicat de Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală (INCFC).

Barometrul de Consum Cultural 2023 analizează schimbările înregistrate la nivelul practicilor de consum cultural şi prezintă, clasificarea consumatorilor de cultură din România. Acesta include şi analiza motivaţiilor respondenților.

Românii merg la cinematograf ca înainte de pandemie

La nivelul consumului cultural public, frecvenţa vizitării obiectivelor cu relevanţă culturală a crescut accelerat: 67% dintre respondenţi au vizitat monumente istorice şi situri arheologice cel puţin o dată pe an în 2023, faţă de 59% în 2022, iar 45% au vizitat un muzeu, o expoziţie sau o galerie de artă cel puţin o dată pe an în 2023, faţă de 30% în 2022.

În acelaşi timp, 34% dintre respondenţi au mers la cinematograf cel puţin o dată în 2023, procentul fiind apropiat de cifrele premergătoare pandemiei, potrivit raportului.

Participarea la spectacole rămâne scăzută conform Barometrului Cultural 2023

Respondenții care în 2023 au mers cel puţin o dată pe an la bibliotecă pentru a împrumuta cărţi (20%) este similar procentului respondenţilor care au participat cel puţin o dată pe an la un târg de carte (16%).

Totuși, participarea la evenimentele specifice artelor spectacolului, în afara festivalurilor, rămâne scăzută: doar 25% dintre respondenţi au mers la cel puţin un spectacol de teatru, iar 24% la cel puţin un spectacol de muzici culte în 2023.

Studiul arată că „persoanele care ascultă muzică rock şi persoanele care ascultă muzici culte sunt mai active în spaţiul public şi accesează mai des oferta culturală, indiferent de natura ei, decât o fac persoanele care ascultă mai frecvent manele sau muzică folclorică iar persoanele care ascultă muzică rock şi persoanele care ascultă muzici culte sunt mai înclinate să participe la evenimente culturale în spaţiul public decât persoanele care ascultă mai frecvent manele sau muzică folclorică".

„Acest barometru este unul dintre cele mai utile instrumente pentru decizii informate, atât pentru profesionişti, cât şi pentru autorităţi. În ceea ce priveşte evoluţiile culturale din 2023, această ediţie a Barometrului subliniază evoluţii semnificative în consumul cultural, în contextul unei societăţi aflate într-o continuă schimbare. Cifrele confirmă direcţia corectă a acţiunilor noastre la Ministerul Culturii, investiţii în patrimoniu şi cinematografie. Am achiziţionat cărţi, am sprijinit festivalurile de poezie şi literatură şi am pus accent pe educaţia culturală. Trebuie ca procentele să crească în Barometrul din anul 2024!”, a declarat ministrul Culturii, Raluca Turcan.

53% dintre respondenţi accesează platforme de streaming

În ceea ce priveşte consumul de cinema în spaţiul public, 34% dintre respondenţi au mers la cinematograf cel puţin o dată în 2023, procentul fiind apropiat de cifrele premergătoare pandemiei, iar 15% au vizionat un film la cinematograf măcar o dată în ultimele 6 luni. Doar 10% pot fi consideraţi consumatori fideli de filme la cinematograf.

„Capitolul despre cinema este doar un început, pentru că noi avem la dispoziţie în general date cantitative, dar nu avem suficiente repere ca să putem analiza comparativ. Am realizat un profil cantitativ al consumatorului de cinema. Regăsim în Barometru inclusiv date privind consumul de filme acasă. Streaming-ul începe undeva la mijlocul anilor ‘70, este o combinaţie de video cu muzică.

În 2005, avem prima platformă de video-streaming, YouTube şi care rămâne predominantă până astăzi. Oamenii nu prea mai merg la cinema în spaţii publice. Românii accesează platforme de streaming şi sunt abonaţi chiar şi la 2-3 platforme, deci consumul este de conţinut video narativ.

Sunt consumatori preponderenţi în mediul digital. Dintr-o anumită perspectivă, putem spune că publicul s-a mutat pe canapea”, a afirmat prof. univ. dr. Lucian Georgescu, cineast şi co-autor al studiului.