ȘEFA judecătorilor cere desecretizarea tuturor protocoalelor: „Trebuie să aflăm adevărul. TOT ADEVĂRUL”

Dana Gârbovan, șefa Uniunii Judecătorilor din România, explică impactul pe care protocoalele secrete le au față de statul de drept și funcționarea acestuia.





Într-un mesaj postat pe Facebook, șefa judecătorilor cere publicarea tuturor protocoalelor secrete și a deciziilor CSAT care au vizat justiția. “Trebuie să aflăm adevărul. Tot adevărul”, coincide Gârbovan.

„Hotararile CSAT si protocoalele secrete care au afectat administrarea justitiei sunt bombe puse la temelia statului de drept

Exista un principiu simplu si clar, ce sta la temelia statutului de drept (rule of law – domnia legii) si a democratiei: justitia se infaptuieste in numele legii. Nu in numele hotararilor secrete ale CSAT, nu in numele protocoalelor secrete, ci a LEGII.

1. Cine poate adopta legi?

Constitutia prevedere ca Romania este "stat de drept" in care "drepturile si libertatile cetatenilor … sunt garantate", iar statul "se organizeaza potrivit principiului separatiei si echilibrului puterilor - legislativa, executiva si judecatoreasca - in cadrul democratiei constitutionale".

Puterea legislativa, spune aceeasi Constitutie, este reprezentata de Parlament, care "este organul reprezentativ suprem al poporului roman si unica autoritate legiuitoare a tarii" (art. 61 alin. (1)).

"Parlamentul adopta legi constitutionale, legi organice si legi ordinare", mai spune Constitutia la art. 73 alin. (1).

Asadar, legile – care pot fi de 3 feluri – se fac de catre Parlament, ca organ reprezentativ suprem al poporului roman.

Parlamentul este ales prin vot universal, egal, secret si liber exprimat. Mai simplu spus, poporul, fiecare cetatean isi poate alege prin vot reprezentantii in Parlament, iar mai departe acestia adopta legi, pe care apoi atat fiecare cetatean al acestei tari, cat si fiecare institutie sunt obligati sa le respecte.

"In Romania, respectarea Constitutiei, a suprematiei sale si a LEGILOR este obligatorie", spune Constitutia la art. 1 alin. (5).

******************************

2. Cum intra in vigoare o lege adoptata de Parlament ca sa devina obligatorie?

Dupa adoptare de catre Parlament, legea se trimite spre PROMULGARE Presedintelui (art. 77 din Constitutie). Presedintele poate retrimite Parlamentului legea spre reexaminare, sau o poate promulga si trimite spre publicare in Monitorul Oficial.

"Legea se PUBLICA in Monitorul Oficial al Romaniei si INTRA IN VIGOARE la 3 zile de la data publicarii sau la o dată ulterioara prevazuta in textul ei", prevede art. 78 din Constitutie.

Asadar, Parlamentul adopta o lege, Presedintele o promulga, insa legea intra in vigoare – daca nu se prevede altfel – la 3 zile dupa publicarea in Monitorul Oficial.

PUBLICAREA legii este fundamentala intr-o democratie, deoarece ar fi imposibila respectarea ei daca aceasta nu ar fi adusa la cunostinta cetatenilor si a institutiilor. Cu atat mai grava ar fi ingradirea unor drepturi si libertati pe baza unui act care nu e public.

Cand vorbim despre "rule of law" sau domnia legii, vorbim despre faptul ca "nimeni nu este mai presus de lege", lege care este, cum am aratat mai sus, adoptata de catre Parlament, promulgata de Presedinte si PUBLICATA in Monitorul Oficial.

Fara publicarea in Monitorul Oficial, legea nu exista.

Acesta este principiul fundamental al domniei legii care functioneaza peste tot in lumea democratica. Nu poti respecta o lege care e nepublica, cu atat mai mult nu poti fi tras la raspundere in baza unei legi care e nepublica.

Daca acceptam incalcarea acestei reguli fundamantale, acceptam ca – in numele diverselor deziderate, slogane sau ideologii care apar nobile pe moment – putem face deviatii, ocoliri sau putem pune in paranteza democratia si statul de dreptm. Efectul este subminarea democratiei, compromiterea bunei functionari a statului si a increderii dintre cetatean si stat.

De aceea am sustinut si sustin ca toate aceste acte secrete care, pe de o parte, au adaugat la lege, iar, pe de alta, au inclus prevederi contrare legii, nu au fost altceva decat bombe asezate la temelia statului de drept.

