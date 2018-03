Schimbări la postul public de radio. Răzvan Petre are un nou coleg de dimineață!

Răzvan Petre, realizatorul Matinalului Bfm, va da startul unor dimineți mai tari decât cafeaua alături de noul său coleg, Marius Stoica. Astfel, începând de astăzi, de luni până vineri, de la 06.30 la 10.00 cei doi vor spune “Bună dimineața, București!” pe 98,3. Matinalul aduce și noutăți: alte provocări inedite pentru ascultători și invitați, multe concursuri, campanii în premieră și mult mai multe zâmbete.





Răzvan Petre are 35 de ani, este din Constanta și lucrează în industria radio de 14 ani, activând la început la postul regional al Radio Romania de acolo, și este realizatorul matinalului Bfm de 4 ani. Perfecționist din fire, radioul îi curge prin vene. Spritul fresh, muzica bună, atitudinea young a București Fm se regăsesc în programele postului dar si matinalul pe care îl realizează. Mai ales că Răzvan este și Playlist Manager-ul Bucuresti FM. “Dacă la Matinal avem invitați cei mai vogă artiști, muzica postului nu putea să fie altfel. De altfel, mai toți artiștii care se aud acum pe radio au venit pentru prima dată la noi în studio iar multe dintre piesele care au devenit hit-uri s-au auzit pentru prima dată la București Fm. Am inventat multe concepte radio pe care acum oamenii le consideră firești și le regăsesc dezvoltate pe toate posturile de radio din România. Sunt lucruri pe care le confirmă cronologia din online”, spune Răzvan. Marius Stoica, bucureștean de proveniență, este om de radio de 11 ani, activează ca MC la diverse evenimente iar muzica este o pasiune la fel de mare ca și radioul. Marius a fost concurent la “Vocea României”, în echipa lui Smiley. “Matinalul Bfm trezește bucureștenii și cu informații foarte utile, dar și cu multă voie bună!”, adaugă Marius.

Iar atunci când pasiunile comune pentru radio și muzică se întâlnesc, nu poate să iasă decât un format de morning show de ascultat!

28 de ani de Bfm

Bucureşti FM emite din anul 1990, ca singurul post de radio destinat vieţii Capitalei. Deși denumirea a fost schimbată în timp (Antena Bucureștilor, Radio București), postul și-a păstrat caracterul unic în peisajul radiofonic bucureştean, oferind informaţii despre tot ceea ce se întâmplă în metropolă (din punct de vedere administrativ, social, educativ, economic, cultural, sportiv). Anul acesta postul împlinește 28 de ani, mesajulul către ascultători fiind unul adaptat vremurilor și vremii: București FM! Be active, Be smart, Be cool!

Pagina 1 din 1