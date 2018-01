Săritorii de SCHI ai ROMÂNIEI, RETRAȘI de la o competiție austriacă. „Nu se dorește ca noi să facem o imagine proastă României”

Eduard Torok și Iulian Pîtea, cei mai buni săritori de schi din România din momentul de față, nu au mai putut participa la Turneul celor 4 Trambuline din Austria. Au aflat pe loc de schimbarea de ultim moment prin care înscrierile lor fuseseră retrase.





Cei doi sportivi români veneau direct de la un concurs de schi din Engelberg, Elveția, iar odată ajunși în Austria s-au văzut în imposibilitatea de a participa.

„Acolo ni s-a spus că ne-au fost retrase acreditările, deși fuseserăm înscriși. Era șansa noastră să reprezentăm România”, au afirmat aceștia pentru GSP.

Pîtea susține că tehnicianul Florin Spulber le-ar fi confirmat celor doi săritori de schi faptul că urmează să participe la două etape ale turneului austriac. Sportivii sunt confuzi în urma deciziei.

„Nu știu motivul. Ni s-au spus mai multe variante, printre care problema financiară. Sper să fie asta, dar sunt slabe șanse. În alte conversații avute cu Spulber, el ne-a confirmat că nu se dorește ca noi să facem o imagine proastă României. Citez din el: Știți cum e, tot românul o să stea cu un pahar de vin în mână și o să urmărească acest concurs, iar Puiu Gașpar a declarat că nu-și permite să facem o imagine proastă!”, a declarat Iulian Pîtea.

Eduard Torok susține că ar putea fi vorba de un conflict mai vechi cu Spulber care să fi condus la retragerea înscrierilor.

„Sincer, noi nu l-am mai agreat. Nu eram mulțumiți de antrenamente. Ne lăuda în față, iar în spate vorbea, prin Federație, că n-avem nicio șansă, că suntem slabi. El nici n-a venit în Elveția/Austria, l-a trimis pe Remus Tudor, prietenul nostru, un tânăr venit pentru ca el să se ascundă”, a declarat tânărul schior.

Puiu Gașpar, președintele Federației Romane de Schi și Biatlon, susține că motivul pentru retragerea celor doi săritori de schi din concurs este lipsa rezultatelor.

„Povestea e mai lungă. Trebuie să vă spun că ei erau singurii noștri seniori și am fost de acord să îi reprimim, deși unul a plecat în Anglia, la școală, iar Pîtea a filmat vreo 7 luni o emisiune cu PRO TV. Dar i-am primit, le-am plătit avioane și am stabilit că obiectivul lor să fie Olimpiada, Pyeongchang. Am stabilit un calendar și am hotărât că ei vor merge la Turneul celor 4 Trambuline doar dacă au rezultat în Elveția, înainte. Iar acolo au sărit cu 30-40 de metri mai puțin decât ceilalți. Nu ne puteam face de râs”, a afirmat Gașpar.

