Scandal FĂRĂ PRECEDENT la „Bravo, ai stil”! Fetița Simonei Pătruleasă, în MIJLOCUL SCANDALULUI: „Nu vă mai plângeţi! Vă meritaţi viaţa şi soarta”

După ce fiica sa, Ingrid, a făcut parte dintr-un juriu de copii la emisiunea „Bravo, ai stil”, Simona Pătruleasa a fost atacată nemilos de fanii emisiunii.





Micuţa, în vârstă de doar șase ani, a făcut furori în platoul emisiunii, cu comentariile ei acide şi dureros de sincere, dar unii telespectatori au fost indignaţi de comportamentul fetiţei. Din juriu au mai fost fetiţa lui Cristian Sabbagh, Jasmine Anne Marie, cântăreaţa Maia, copii Mihaelei Cernea şi a lui Costin Craioveanu, Lea şi Leon, iar „Asistenta” Ilincăi Vandici a fost Ana, fiica prezentatoarei de ştiri Silvia Ioniţă.

Fanii nu au apreciat deloc prestația copilului. Micuţa Ingrid a fost cea care i-a enervat cel mai tare pe telespectatori, care au intrat pe pagina de Facebook a emisiunii şi şi-au spus doleanţele. Internauţii susţin că nu au putut să se uite la emisune din cauza fetiţei „răutăcioase” şi au acuzat-o pe Simona Pătruleasca că nu şi-a educat corect copilul, scrie Cancan.ro.

„A cui a fost ideea, dar a comis-o total. Aproape un fiasco, nu era cazul să vă jucaţi, în special că, este penultima săptămână înaintea finalei”, „Ce horror emisiunea de azi. O lalaiala totala, nu se intelegea nimic,ilinca incerca sa stapaneaca copiii. Nu mi a placut. Inteleg ca forteaza ratingul acum ca porcul in Ajun dar vreau emisiunea originala inapoi!!!”, „ Un haos, care n-a avut niciun rost...eu selectez momentele si sunt din ce in ce mai putine si mai scurte! Anca, un soldatel cu hainele prea mari...Alina cam dezbracata...cam atat am suportat sa privesc din aceasta editie! Haos pentru nimic si nu mai spun ca eu n-as fi defilat in fata unor copii pentru jurizare cu doua saptamani inainte de finala! Penibil!”, au fost doar câteva dintre comentariile fanilor.

După reacțiile lui Ingrid din emisiune, Simona Pătruleasa a fost acuzată că și-a răsfățat copilul prea mult, prezentatoarea a reacționat violent. „Sunteţi incredibili, răi şi fără limite! Nu vă mai plângeţi de diverse lucruri! Vă meritaţi viaţa, soarta, tot! Şi aici am încheiat subiectul! Este copilul meu, viaţa mea! Vă rog să nu mai comentaţi aici sau vă blochez. Este un copil năzdrăvan şi nu înţeleg de ce tot folosiţi de bani gata! Vreţi să meargă să muncească de la 6 ani?”, a scrie știrista supărata.

