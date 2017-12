Șarapova, acuzată pentru DOPAJ, o DESFIINȚEAZĂ pe Serena Williams: „Am auzit-o plângând”

Maria Șarapova, suspendată pentru pentru dopaj, face dezvăluiri incendiare despre tenismena Serena Williams, aflată pe locul doi în WTA.





Șarapova, care nu a reușit s-o bată pe Serena William de mai bine de un deceniu, susține că americanca o urăște încă din 2004, când rusoaica a reușit să obțină prima victorie împotriva ei, în finala de la Wimbledon.

"Am auzit-o plângând și nu m-a iertat niciodată. Cred că Serena m-a urât pentru că eu am fost puștoaica slabă care a învins-o la Wimbledon, contrar tuturor așteptărilor. Cred că m-a urât pentru că a crezut că i-am luat ceva ce îi aparținea și pentru că am văzut-o în momentul în care se afla cel mai jos. Dar, cel mai mult, cred că m-a urât pentru că am auzit-o plângând. Nu m-a iertat niciodată pentru asta", a scris Maria Șarapova, în autobiografia sa, potrivit Digi Sport.

Șarapova a mai precizat că încă se mai simte intimidată în prezența Serenei Williams.

"În primul rând, prezența ei fizică e mult mai puternică și mai mare decât îți dai seama când o vezi la televizor. Are brațe și picioare groase, e intimidantă și puternică. E vorba de tot, la ea: prezența, încredere, personalitate. Chiar și acum, mă face să mă simt ca o fetiță", a spus rusoaica.

Serena Williams va reveni în circuit. Pe 30 decembrie va juca împotriva Jelenei Ostapenko, în primul său meci după ce a născut, în septembrie.