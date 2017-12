Sara și Vladimir, primii pe Lista lui Moș Crăciun

EVZ începe Lista pentru Moș Crăciun cu doi copilași din Ploiești care-i sunt, de 10 ani, prieteni simpaticului personaj





Moș Crăciun ne-a cerut și în acest an să-l ajutăm să-i cunoască pe copiii cuminți din România. Pentru asta, însă, avem nevoie de ajutorul părinților care sunt mândri de odraslele lor. Tot ce trebuie ei să facă este să ne trimită o fotografie a copilului cuminte și o poveste frumoasă despre el, pe email: copiicuminti@ evz.ro. Avem, însă, o mare rugăminte: părinții să ne furnizeze și adresa unde Moșul să le trimită, ulterior, Diploma de copil cuminte, dar și un număr de telefon, ca să-i putem anunța când apare în ziar materialul cu odrasla lor.

„Pentru noi e o tradiție să vă scriem”

Primul părinte care ne-a scris este o veche cunoștință a campaniei noastre. „Mă numesc Monica Avram și am doi minunați copii. Pentru mine a devenit o tradiție în ultimii 10 ani să trimit câte o fotografie a copiilor mei către Moș Crăciun și totodată îmi fac un cadou de ziua mea, 6 decembrie. Pe pupăză o cheamă Sara Maria și este în clasa a IV-a, la o școală din Ploiești cu profil de înot. Are pe carnet numai „FB” și merită absolut orice efort. Pe ștrengar îl cheamă Vladimir Ioan și îl adorăm. Este cel mai mic și mai răsfățat copil, pasionat de mașini și de jocurile pe tabletă, roboți și, mai nou, de lego. Îi ador, sunt ai mei și sunt minunați. Vă mulțumesc pentru fiecare apariție în parte și vă spun că am o colecție de reviste și ziare”, ne-a scris mămica celor două minunății din Ploiești.

Echipa EVZ îi urează mămicii un călduros „La mulți ani fericiți!” și îi include pe Sara Maria și Vladimir Ioan pe Lista copiilor cuminți 2017!

Cum obții mai repede diploma

Până în 23 decembrie 2017, Evenimentul zilei va publica zilnic povești despre unii dintre cei mai cuminți copii din România. Și anul acesta avem două căi mai „scurte” pentru cei care vor doar Diploma de copil cuminte. Prima variantă este aceea ca părinții să completeze talonul de înscriere din ziar și să ni-l trimită la redacție, însoțit de o poză a micuțului cuminte (până în 15 decembrie, ca să avem timp să trimitem diploma înapoi), pe adresa: Bd. Mărăști, nr. 65-67, incinta Romexpo, pavilionul G4, sector 1, București, menționând pe plic „Copil cuminte”. Cea de-a doua variantă este aceea ca părinții să intre pe site-ul dedicat diploma.evz.ro, unde pot completa formularul online și pot obține diploma în format electronic, imediat, ca să o poată printa chiar ei. TOATE diplomele vor fi semnate de Moș Crăciun!

