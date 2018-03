Rusia amenință DIRECT: „Vom răspunde fiecărei ȚĂRI, pe RÂND”. Marea Britanie, prima vizată

Demersurile făcute de cele14 state member ale Uniunii Europene, care au expulzat demnitarii ruși din țările lor, au făcut Rusia să anunțe că decizia luată în comun nu va rămâne fără urmări.





Rusia a denunţat luni o „provocare”, după anunţul că 14 state membre ale Uniunii Europene, plus SUA, Canada şi Ucraina, au decis expulzarea unor diplomaţi ruşi pentru a fi solidare cu Marea Britanie în urma otrăvirii fostului spion rus Serghei Skripal şi a fiicei acestuia Iulia, urmând ca preşedintele Vladimir Putin să decidă măsurile de răspuns, care se vor baza pe principiul reciprocităţii, informează agenţiile AFP şi Reuters.

„Protestăm ferm împotriva deciziei mai multor ţări din UE şi NATO de a expulza diplomaţi ruşi”, menţionează MAE rus într-un comunicat. „Acest gest provocator de pretinsă solidaritate cu Londra (...) stă mărturie continuării unei linii a confruntării menite să agraveze situaţia”, se mai arată în text. De asemenea, MAE de la Moscova consideră că Rusia este vizată de „acuzaţii gratuite” şi că ţările care au optat pentru expulzarea diplomaţilor ruşi „s-au lăsat ghidate de Londra fără să încerce să înţeleagă (...) ce s-a întâmplat”. Aliaţii Marii Britanii „urmează orbeşte principiul unităţii euro-atlantice, în detrimentul bunului simţ, al normelor de dialog civilizat între state şi al principiilor de dreptului internaţional”, mai consemnează comunicatul MAE rus. „Inutil de adăugat că această măsură inamicală a acestui grup de ţări nu va rămâne fără consecinţe şi că noi îi vom răspunde neîntârziat”, conchide acest text. La rândul său, purtătorul de cuvânt al Kremlinul, Dmitry Peskov, a precizat în faţa presei că decizia finală privind răspunsul Rusiei faţă de aceste expulzări va fi luată de preşedintele Vladimir Putin, iar această decizie se va baza pe principiul reciprocităţii. „Regretăm această decizie pe care ei o explică prin pretinsa afacere Skripal. Am spus-o şi o repetăm: Rusia nu a avut vreodată şi nu are ceva de-a face cu această afacere”, a insistat Peskov. Anterior, o sursă neprecizată din MAE rus a declarat agenţiei RIA că Rusia va răspunde în mod simetric expulzării diplomaţilor săi. „Răspunsul va fi simetric. Ne vom ocupa de aceasta în zilele următoare şi vom răspunde fiecărei ţări pe rand”, a indicat această sursă. Preşedintele Consiliului European, Donald Tusk, a anunţat luni că 14 ţări membre ale Uniunii Europene au decis să expulzeze diplomaţi ruşi. Germania, Franţa şi Polonia au declarat persona non-grata fiecare câte patru diplomaţi ruşi, Lituania şi Cehia - câte trei, Italia, Danemarca şi Olanda - câte doi, Finlanda, Estonia, Letonia, Croaţia, Suedia şi România - câte unul. La rândul său, Departamentul american de Stat a anunţat expulzarea a 60 diplomaţi ruşi, în timp ce Canada va expulza patru diplomaţi ruşi. Şi Ucraina s-a raliat acestei acţiuni, declarând persona non-grata 13 diplomaţi ai Moscovei. Marea Britanie a expulzat deja 23 de diplomaţi ruşi, Rusia răspunzând la rândul ei cu expulzarea unui număr identic de diplomaţi britanici, plus închiderea British Council.

