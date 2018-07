REZULTATE BAC 2018. Au picat ENORM de mulți. Vezi în ce județe a fost mai RĂU

Mai slab decât anul trecut - este concluzia care se desprinde după afișarea primelor rezultate la BAC 2018. O treime dintre candidaţi au picat examenul de bacalaureat. Rezultatele au fost afişate miercuri de edu.ro, iar înainte de rezolvarea contestațiilor, rata de promovabilitate a fost puţin peste 67 la sută.





Rata de promovare, înainte de contestaţii, înregistrată de absolvenţii care au finalizat studiile liceale în promoţia 2017-2018 şi au susţinut probele examenului de Bacalaureat în prima sesiune este de 72,7%, au transmis, miercuri, reprezentanţii Ministerului Educaţiei Naţionale. Rata de promovare la BAC 2018însă, adică incluzând şi elevii care au provenit din promoţiile anterioare, este de 67,7%.

În București, 72,86% dintre elevi au promovat Bacalaureatul.

„Menţionăm că ratele finale de promovare în anii precedenţi au fost de 71,4% în 2017, 66,7% în 2016, 66,4% în 2015 şi 59,3% în 2014. S-au înregistrat 104 medii de 10”, au transmis reprezentanţii MEN.

Potrivit acestora, din totalul celor 136.866 de candidaţi înscrişi, s-au prezentat 123.615 candidaţi. Procentul de promovare s-a calculat din totalul candidaţilor prezenţi, incluzând în această categorie şi candidaţii eliminaţi.

Au fost eliminaţi pentru fraudă sau tentativă de fraudă 117 candidaţi.Aceştia nu se vor putea înscrie la următoarele două sesiuni ale Bacalaureatului.

Procente ridicate de promovare s-au înregistrat în judeţele Cluj (81,14%), Iaşi (80,27%) şi Brăila (77,13%), Sibiu (75,67%), județe unde promovabilitatea e mai bună decât în Capitală (72,86%).

Nota minimă de promovare pentru fiecare disciplină este 5, iar media finală pentru promovarea examenului este minimum 6.

Contestaţiile pot fi depuse miercuri, între orele 12:00 şi 16:00. Rezultatele finale vor fi făcute publice luni, 9 iulie.

Rezultatele BAC 2018 pot fi vizionate pe site-ul Ministerului Educației, la acest link: http://bacalaureat.edu.ro/IndexHarta.aspx, unde puteți vedea rezultatele pe județe, pe licee sau pe medii.

Bacalaureat 2018 - Arad: Doar 59,2 la sută dintre candidaţi au promovat examenul, fiind cele mai slabe rezultate din ultimii ani

Peste 40 la sută dintre candidaţii care au susţinut examenul de bacalaureat în judeţul Arad nu au reuşit să obţină medii egale sau mai mari de 6,00, astfel că rata de promovare este cea mai mică din ultimii trei ani, scrie News.ro.

Potrivit rezultatelor publicate de Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad, doar 1.564 de elevi au fost declaraţi promovaţi. Astfel, promovabilitatea în judeţ este de 59,2 la sută, cea mai mică din ultimii trei ani.

În sesiunea actuală, un singur elev - Bogdan Ciacli, de la Colegiul Naţional ”Moise Nicoară” Arad – a reuşit să obţină media 10.

Un număr de 336 de candidaţi au promovat cu medii cuprinse între 6 şi 6,99, iar la polul opus se află 315 absolvenţi care au opţinut medii între 9 şi 9,99.

În 2017, promovabilitatea înainte de contestaţii în sesiunea de vară a fost de 64,91 la sută, în 2016 a fost de 60,21 la sută, iar în 2015 a fost de 59,88 la sută.

Promovabilitatea în Arad este şi sub cea naţională (67,7 la sută), astfel că în următoarea perioadă Inspectoratul Şcolar Judeţean va face o analiză a şcolilor cu cele mai slabe rezultate, majoritatea licee tehnologice.

Bacalaureat 2018 - Argeş - Şase medii de 10; patru elevi sunt de la acelaşi liceu

Şase dintre candidaţii care au susţinut examenul de bacalaureat în judeţul Argeş au obţinut medii de 10. În schimb, în mai multe licee din judeţ niciun candidat nu a fost declarat reuşit în această sesiune a bacalaureatului.

Şase dintre absolvenţii de liceu care s-au înscris la examenul de bacalaureat în această sesiune în judeţul Argeş au reuşit să promoveze cu media 10. Patru dintre aceştia sunt absolvenţi ai aceluiaşi liceu, respectiv Colegiul Naţional „Ion C. Brătianu” din Piteşti. Ceilalţi doi au absolvit Colegiul Naţional „Zinca Golescu” din Piteşti, respectiv Liceul Teoretic „Iulia Zamfirescu” din Mioveni.

Tot în Argeş, şase dintre candidaţii înscrişi la examenul de bacalaureat au reuşit să obţină diploma cu media 6,00, iar alţi opt au trecut examenul cu media 6,01.

La nivelul judeţului sunt şi unităţi de învăţământ liceal cu o rată a promovabilităţii egală cu zero sau foarte mică. Spre exemplu, la Liceul Tehnologic „Finu Brătianu” din Ştefăneşti un sigur absolvent s-a înscris la examenul de bacalaureat, iar acesta a fost decarat respins.

Situaţia este aceeaşi la Liceul Tehnologic „I. C. Petrescu” din Stâlpeni, unde toţi cei 24 de candidaţi care s-au prezentat la examen au obţinut medii mai mici de 6.

La Liceul Tehnologic din Mărăcineni un singur candidat a luat examenul de bacalaureat.

De asemenea, la Liceul Tehnologic „Astra” Piteşti din 67 de înscrişi doar şapte au reuşit examenul de bacalaureat.

În judeţul Argeş s-au înscris la examenul de bacalaureat în această sesiune 4786 de absolvenţi şi au reuşit să ia examenul 2915 dintre aceştia.

Bacalaureat 2018 - Brăila: Locul 4 la nivel naţional ca rată de promovare

Un absolvent de liceu din judeţul Brăila a obţinut media 10 la bacalaUreat, judeţul înregistrând o rată de promovare de 77.13 la sută, care îl plasează pe locul 4 la nivel naţional, după Cluj, Iaşi şi Bacău.

Potrivit datelor furnizate de ISJ Brăila, rata de promovare la nivelul acestui judeţ este de 77,13%, peste media naţională de 67,77%.

Cu acest rezultat, judeţul Brăila ocupă astfel locul 4 pe ţară, după Cluj, Iaşi şi Bacău.

În topul liceelor cu cea mai mare promovabilitate se află “Murgoci” - 99,7%, urmat de “Bălcescu” - 97,35%, “Iorga” - 96,73% şi “Perpessicius” - 95,52%.

O elevă de la Colegiul Murgoci a obţinut media 10 la bacalaureat.

Bacalaureat 2018: La Buzău, promovare 73,8%. La două licee niciunul dintre cei care au susţinut examenul nu a promovat

Procentul de promovare la bacalaureat la Buzău este 73,8 la sută, trei elevi de la Colegiul Naţional Bogdan Petriceicu Hasdeu obţinând media 10. De altfel, Colegiul Hasdeu este singurul din Buzău care are rata de promovare de sută la sută. La două licee din judeţ, niciunul dintre cei care au susţinut examenul nu a obţinut media necesară.

Potrivit inspectorului general adjunct al IŞJ Buzău, Geta Burducea, rata de promovare înainte de contestaţii este 73,8 la sută, în acest judeţ (peste media țării și peste Capitală).

Practic, din cei 2573 de absolvenţi de liceu prezenţi la examen au promovat 1899.

Trei elevi de la „Hasdeu” au luat media 10 la bacalaureat. De asemenea, Colegiul Hasdeu este singura şcoală din Buzău cu rată de promăvare sută la sută.

Două licee, Liceul Tehnologic Lopătari şi Liceul tehnologic de la Pătârlagele, nu au nici un elev promovat din cei care au susţinut bacalaureatul.

„Din experienţa anilor trecuţi ne încadrăm în media naţională, cred eu, sunt rezultate bune. În ce priveşte şcolile în care rezultatele sunt dezastruoase an de an, am prefera să le creştem calitatea actului educaţional, nu să le desfiinţăm. Sunt şcoli în localităţi izolate şi dacă le am desfiinţa am limita dreptul la educaţie, la şcoală, copiilor de acolo. Avem în vedere însă să le transformăm în şcoli profesionale”, a declarat inspectorul şcolar general adjunct al IŞJ Buzău, Geta Burducea.

Bacalaureat 2018: Giurgiu: doar puţin peste 40 la sută dintre candidaţi au reuşit examenul

Mai puţin de jumătate dintre candidaţii care s-au înscris la examenul de bacalaureat în această sesiune în judeţul Giurgiu au reuşit să promoveze, cea mai mare medie obţinută la nivelul acestui judeţ fiind 9,91.

În Giurgiu rata promovabilităţii la examenul din această sesiune este, înaintea contestaţiilor, de puţin peste 40 la sută.

Cea mai mare medie obţinută în această sesiune a examenului de bacalaureat în judeţul Giurgiu este 9,91, reuşita aparţinând unei absolvente a Liceului Teoretic „Dimitrie Bolintineanu” din Bolintin Vale.

Topul candidaţilor care au reuşit să ia bacalaureatul cu medii mari în judeţul Giurgiu este completat de absolvenţi ai Colegiului Naţional „Ion Maiorescu” din Giurgiu.

La nivelul judeţului sunt însă mult mai mulţi cei care nu au reuşit examenul de bacalaurat. În Giurgiu, rata promvabilităţii este 40,73 la sută.

La nivelul judeţului există unităţi de învăţământ unde doar câţiva dintre candidaţi au reuşit dă obţină peste 6 la examenul de bacalaureat.

La Liceul Tehnologic din Prundu un singur candidat a reuşit examenul, în timp ce la Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul” din Călugăreni doar trei cadidaţi au obţinut diploma de bacalaureat.

În judeţul Giurgiu s-au înscris la examenul de bacalaureat în această sesune 1409 absolvenţi de liceu şi dintre aceştia doar 574 au reuşit să ia examenul.

Bacalaureat 2018 - Ialomiţa - Rata de promovare cu 11% mai mică decât anul trecut

În Ialomiţa, procentul de promovare la bacalaureat este de 62.75 la sută, cu circa 11 procente mai mic decât anul trecut când au promovat, înainte de contestaţii, 73.72 dintre liceeni. Trei elevi au media 10 în acest judeţ.

Din datele furnizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean Ialomiţa, înainte de contestaţii, 62,75 la sută dintre liceenii din acest judeţ au promovat, rezultatele fiind mai slabe decât la sesiunea de vară a bacalaureatului de anul trecut când s-a înregistrat o rată de promovare de 73, 32 la sută.

În judeţul Ialomiţa se înresgistrează 3 medii de 10, obţinute de eleve de la liceele Matei Basarab şi Mihai Viteazul din Slobozia.

Există însă şi unităţi de învăţământ unde rata de promovare a fost 0, aşa cum s-a întâmplat la Liceul Tehnologic „Iordache Zossima” din Armăşeşti, unde niciunul dintre candidaţii înscrişi la Bacalaureat nu a reuşit să promoveze examenul, scrie News.ro.

Bacalaureat 2018 - Iaşi: opt elevi cu media 10; rată de promovare de sută la sută la trei colegii

Opt elevi din judeţul Iaşi au reuşit să obţină media 10 la examenul de bacalaureat, patru dintre aceştia provenind de la Colegiul Naţional din Iaşi.

Alţi trei elevi cu media maximă provin de la unităţi din municipiul Iaşi - Colegiul Emil Racoviţă, Colegiul Costache Negruzzi şi Colegiul Garabet Ibrăileanu - punctajul maxim fiind obţinut şi de o elevă de la Colegiul Tehnic Căi Ferate din Paşcani.

La trei colegii din Iaşi, respectiv Colegiul Naţional, Colegiul Richard Wurmbrand şi Colegiul Garabet Ibrăileanu, toţi elevii care au susţinut examenul l-au promovat.

