Monden Dan Negru a gafat din nou. Nici lui nu i-a venit să creadă







Dan Negru a vrut să petreacă 1 mai și Paștele departe de București, dar a rămas blocat pe Valea Oltului, exact ca anul trecut. Prezentatorul a spus că drumurile din România sunt cel mai bun și real afiș electoral.

Dan Negru a răbufnit

„Ăsta e cel mai bun afiș electoral anul ăsta. Drumurile României. Azi, a doua zi de Paște, la fel de ticsite ca oricând. Țara cu cele mai multe accidente rutiere din Europa! Un inginer austriac, Friderich Schwantz a proiectat drumul Valea Oltului. Vechiul drum al romanilor trecea pe partea stânga a Oltului. Austriecii l-au numit Via Carolina după numele împăratului Carol al VI-lea. Acu' 300 de ani era un drum pentru trăsuri. E tot așa !!!“, a fost postarea lui Negru de pe Facebook. El și-a făcut și o poză din mașină, în care se vedea că e plictisit și enervat de situație.

Și anul trecut a pățit la fel

Regele audiențelor a rămas blocat pe Valea Oltului și anul trecut. Atunci, el și-a făcut un selfie din trafic pentru a le arăta fanilor cozile kilometrice și pentru a trage un semnal de alarmă. Acesta a declarat că nu s-a schimbat nimic de acum 300 de ani.

„ N-or fi doar austriecii vinovați de eșecurile noastre. Luați-o pe drumul ăsta in vacanța de 1 mai. Un inginer austriac, Friderich Schwantz a proiectat drumul Valea Oltului. Vechiul drum al romanilor trecea pe partea stânga a Oltului. Austriecii l-au numit Via Carolina după numele împăratului Carol al VI-lea. Acu' 300 de ani ,când l-au făcut austriecii, era un drum pentru trăsuri. E tot așa“, nota pe 28 aprilie 2023 Dan Negru.

Dan Negru, mesaj de Paște

Înainte de a sta orice întregi la cozi pe Valea Oltului, prezentatorul le-a transmis fanilor un mesaj emoționant de Paște. El le-a recomandat acestora să nu își piardă speranța.

„Dimineața asta de duminică e garanția că moartea are sfârșit! E sprintul nostru spre viitoarele noastre morminte goale pentru că cel mai important mormânt din istorie e unul gol.Oricât de lipsit de credință ai fi,undeva ai speranța că moartea nu va fi sfârșitul! Pentru speranța asta,HRISTOS A ÎNVIAT !”