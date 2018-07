Un accident produs din cauza neatenţiei la volan s-a sfârşit tragic pentru un tânăr din Arad. Scria pe Facebook în timp ce se afla la volan, iar la un moment dat a intrat într-un TIR. În urma impactului a rămas paralizat, iar la scurt timp, tânărul de 27 de ani a murit pe patul de spital.





Regretele au fost prea târzii. În timp ce conducea autoturismul a scris pe Facebook ultimul său mesaj

###Un accident produs din cauza neatenţiei la volan s-a sfârşit tragic pentru un tânăr din Arad. Scria pe Facebook în timp ce se afla la volan, iar la un moment dat a intrat într-un TIR. În urma impactului a rămas paralizat, iar la scurt timp, tânărul de 27 de ani a murit pe patul de spital. O clipă de neatenție, a fost de ajuns pentru ca destinul tânărului de doar 27 de ani să fie curmat. Îşi lăsase mama la o rudă din Timişoara şi se întorcea la Arad în momentul în care s-a produs tragedia. Tânărul scria pe Facebook, iar din cauza neatenţiei a intrat într-un TIR. A fost transportat la un spital din Cluj-Napoca. Tânărul i-a povestit cum s-a petrecut accidentului unei realizatoare de radio cu care se împrietenise. „În urmă cu aproximativ o lună și jumătate, tânărul mi-a cerut pritenia pe Facebook", spune Nicoleta Pavel, realizator de emisiuni la Radio Televiziunea Arad. „Mi-a spus că apreciază foarte mult emisiunea noastră și că până atunci nu asculta deloc muzică populară. Am rămas prieteni și mai vorbeam din când în când pe Facebook", completează Nicoleta, potrivit aradon.ro. A urmat o perioadă în care nu au mai vorbit, însă pe 18 iunie, tânărul îi scrie din nou Nicoletei. A doua zi, pe 19 iunie, Nicoleta află cu stupoare că tânărul se află pe patul spitalului din Cluj-Napoca, paralizat. A avut un accident cu mașina. Tânărul i-a spus că a mers să își ducă mama cu autoturismul la Timișoara, a lăsat-o acolo la niște rude și s-a întors spre Arad. Din nefericire, pe drum, la volan, acesta purta o conversaţie scrisă pe telefon, pe Facebook, cu o tânără care îi tot scria. Atenție, nu vorbea la telefon, ci scria pe telefon! A intrat din plin într-un TIR. A rămas paralizat... Iată ce îi scrie tânărul realizatoarei Radio Televiziunii Arad: „Eram atent pe telefon și m-am băgat într-un TIR. Am dus-o pe mama mea la Timișoara. Am lăsat-o la o rudă. Am paralizat... mi-am distrus viața. Nu mai pot umbla. Mi-au dat amendă. Mi-a mai dat și ăla ce conducea doi pumni. Eu eram leșinat pe jos. Permis nu mai am. Eu am venit singur din Timișoara la Arad, noroc că nu a fost mama mea cu mine". În urmă cu o săptămână de zile, Nicoleta a vorbit din nou cu tânărul. Au vorbit mult, aproape toată noaptea... Tânărul a rugat-o chiar să îi cânte la telefon. Din nefericire, se pare că în acea noapte, după ce a vorbit cu arădeanca, tânărul și-a dat duhul. În data de 27 iunie, într-o zi de miercuri, Nicoleta primește un mesaj de pe numărul de telefon al tânărului: „Bună, nu știu cine ești. Eu sunt mama lui... din păcate s-a stins".