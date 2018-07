REFUZĂ să se împace cu Gigi Becali. „Eu nu port ranchiună, dar m-a jignit foarte mult”

Florin Talpan, juristul de la Clubului Sportiv al Armatei Steaua, neagă că s-ar fi împăcat cu Gigi Becali, finanțatorul formației FCSB.





Gigi Becali a anunțat, astăzi, că a discutat în ultima vreme cu Florin Talpan, iar cei doi s-au împăcat. Însă, juristul de la CSA Steaua a negat că ar fi îngropat securea războiului.

„Nu poate fi vorba de nicio împăcare. M-a sunat o dată, nu știam numărul. Faptul că am răspuns la un telefon și am dat bună ziua nu înseamnă că ne-am împăcat. Dânsul m-a jignit pe mine foarte mult. M-a calomniat. Eu nu cred că dacă am răspuns la telefon înseamnă că m-am împăcat. Eu nu port ranchiună, dar m-a jignit foarte mult. Eu nu am de împărțit nimic cu dumnealui. Eu o să-mi fac treaba în continuare la Steaua și o să duc la capăt procesele pe care le am. Faptul că eu am vorbit cu dânsul nu înseamnă că m-am împăcat cu el. Dacă dumnealui m-a sunat, nu înseamnă că de acum ne-am împăcat și că se va ajunge la o înțelegere cu Steaua. Procesele vor merge mai departe așa cum sunt și nu se pune problema de o împăcare. Nu poate fi vorba de o împăcare atâta timp cât dumnealui m-a jignit așa cum a făcut-o", a spus Talpan la Digi Sport.

Pagina 1 din 1