Reacția fostului ministru Ionuț Popescu, după ce a fost îndemnat să semneze pentru inițiativa „Fără penali în funcții publice”: „Măi băieți...”

Jurnalistul și politicianul român Ionuț Popescu a relatat pe contul său de socializare un dialog interesant cu un grup de tineri care l-au îndemnat să semnze pentru inițiativa cetățenească de schimbare a Constituției "Fară penali în funcții publice"!





Redăm mai jos întreaga postare așa cum a apărut pe contul de Facebook al fostului ministru de Finanțe din Guvernul Tăriceanu.

DANIEL IVAN:

"-Nu doriti sa semnati initiativa "Fara penali in functii publice"! Tanarul care ma abordase elegant si mieros, nu are mai mult de treizeci de ani. Imbract intr-un tricou tematic si cu bandana pe bratul drept, ma pofteste in cortul aflat la intresectia CityPark din Constanta. Colegul lui ma pofteste chiar pe un scaun, doar sa semnez tabelul. -Am si eu o nelamurire mai baieti! -Va ascultam! -De ce sa semnez pentru o initiativa ca asta, atata timp cat sunt deja specificate in lege clar, in ce conditii cineva nu mai poate ocupa o functie publica. -Nu, ca nu sunt! zice unul dintre ei! -Sa stiti ca am internet nelimitat si putem cauta usor cine se afla in eroare sau nu. Vazandu-se pusi in incurcatura, unul dintre ei ma ia cu propaganda: -Probabil ca aveti dreptate, dar nu ar fi mai bine ca sa se mentioneze asta in Constitutie? -De ce? -Ca sa fim siguri ca nici un penal nu o sa mai ajunga sa ne conduca sau sa fie la guvernare. -Sa inteleg ca baiul vostru este ca guvernarea sa nu incapa pe mana unui sau unor penali? -Da! -Si ce este un penal? -Cineva care este condamnat pentru o fapta penala! -Mai clar! -Adica orice fapta penala! -Pai fapta penala este si furtul si crima! Cum facem? -Noi ne referim la cei care au furat din avutul tarii! -De acord cu voi! Si pentru cat timp sa nu mai poata ocupa functii publice. -Niciodata! -Pai si cu reabilitarea cum ramane? Un moment de recul logic! -Asta sa va hotara in Parlament. Nu stim noi. Dar daca ar fi pe bune si pe cinste (sic!), ar trebui ca niciodata astfel de persoane, sa mai fie la conducerea tarii. -Pai o chestie asemanatoare au facut comunistii in anii `50. Atunci oricine nu era ca ei, era bun de bagat la bulau! Practic pe voi va doare Dragnea. atac eu frontal. -Pai pe dvs nu va deranjeaza ca este infractor? -Nu! -Sunteti deci pesedist! -Este asta cumva o infractiune? -Nu dar ne dam seama ca faceti misto de noi! -Nu este nevoie, spun ridicandu-ma de pe scaun. Va luati singuri la misto prin ce faceti, si prin faptul ca ii lasati pe altii sa gandeasca pentru voi. Am plecat. lasandu-i asa cum i-am gasit: incuiati, fanatici si cu idei fixe."

