Procurorul „Mandarină” ASCUNDE ADEVĂRUL în propriul drept la replică. DEZVĂLUIRI despre Ciprian Man, anchetatorul DNA de la Oradea

Procurorul Ciprian Man neagă dezvaluirile fostului senator Valer Marian, publicate pe 25 ianuarie în patru publicaţii naţionale. Într-un drept la replica livrat presei, prin intermediul DNA, Man pretinde că nu a fost niciodata la braconaj. Fostul senator, ex-procuror, Valer Marian îi desfiinţează acestuia argumetele, aducând în acest sens şi documente. Vă redăm, mai jos, integral, replica “Procurorului Mandarină” şi dovezile comentate ale lui Valer Marian. (Intertitlurile din cele două texte aparţin redacţiei)





Procurorul DNA Ciprian Man, zis “Mandarină” pentru dosarele dupa ureche pe care le face, autorul a grave abuzuri confirmate de instanţe, ne-a trimis un drept la replică. Motivul: dezvăluirile făcute de fostul senator Valer Marian despre partide ilegale de vânătoare la care ar fi participat Ciprian Man, dezvăluiri care au fost prezentate atât de EVZ cât şi de alte publicaţii de presă scrisă sau online.

În dreptul său la replică, ce a fost livrat prin intermediul biroului de presă al parchetului condus de Laura Kovesi, publicat pe site-ul DNA, Man pretinde că nu a fost niciodată la partide ilegale de vânătoare.

Astfel, procurorul DNA susţine ca nu a fost la braconaj în 2009, dar admite ca la PICCJ a existat un dosar în acest sens, cauză ce a fost clasată pe motiv ca a intervenit prescripţia. Man afirmă însă că PICCJ a dat soluţia de clasare pe motiv de prescripţie, deşi el ar fi adus dovada ca avea autorizaţie de vânătoare, aspect care ar fi trebuit sa determine pronuntarea, pe motiv că “fapta nu există”.

În dreptul sau la replică, Ciprian Man se referă şi la recenta partidă de vânătoare, din decembrie 2017, în conditiile în care fostul senator, ex-procuror, Valer Marian, a acuzat că procurorul DNA ar fi fost implicat într-un masacru cinegetic, fiind împuşcaţi nouă cerbi, deşi exista autorizaţie doar pentru o ciută. Man pretinde ca nu a împuşcat decât un cerb lopătar, o femelă de aproximativ 30 de kilograme.

Vezi aici: ORDONANȚA DNA în format Pdf

Dreptul la replică al procurorului DNA Ciprian Man:

“La data de 25 ianuarie 2018, in ziarul Cotidianul a fost publicat, sub semnatura lui Valer Marian, un articol intitulat Braconierul recidivist de la DNA, care a fost preluat de publicatiile Evenimentul zilei - Scandal la DNA Oradea. Procurorul Ciprian Man, acuzat de Braconaj si musamalizarea unor dosare ale tovarasilor de vanatoare, LUJU - Manelistul DNA a facut masacru la cerbi si PS NEWS - Procuror promovat de Kovesi, cercetat pentru braconaj si musamalizare.

Pentru corecta informare a publicului, avand in vedere ca informatia, publicata initial de Cotidianul, a fost preluata ca atare si de cele trei medii de informare mentionate, fara a fi verificata si fara a fi solicitat vreun punct de vedere oficial, Biroul de Informare si Relatii Publice este abilitat sa transmita punctul de vedere al procurorului Ciprian Man.

Braconaj cu prescripţie

1.Nu am fost “la braconaj” in data de 20.10.2009, asa cum se sustine in materialul de presa si nu am participat niciodata la partide de vanatoare ilegale; de altfel, cu privire la aceste aspecte, fostul prim procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Beius, Sabau Gligor Ioan, a formulat mai multe plangeri penale impotriva mea, cat si impotriva altor persoane, toate aceste sesizari fiind formulate dupa declansarea cercetarilor cu privire la acesta de catre D.N.A. S.T. Oradea in dos 145/P/2015 (finalizat cu trimitere in judecata la data de 4 februarie 2016); aspectele mentionate de Sabau Gligor Ioan in plangerile formulate impotriva mea, au fost preluate de catre inculpatul Valer Marian in mai multe articole de presa. Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a adoptat solutia clasarii cu privire la comiterea infractiunii de braconaj, retinand ca in cauza a intervenit prescriptia raspunderii penale, cu toate ca eu am facut dovada faptului ca am detinut autorizatie legala de vanatoare, situatie in care erau incidente disp. art. 16 lit. a C.pr.pen.

A fost la chef după vânătoare

2.In data de 19.12.2017, in baza autorizatiei de vanatoare individuala seria AI, nr. 370272 emisa de directorul AV Crisana Hunting, am participat la o partida de vanatoare, ocazie cu care am impuscat un cerb lopatar, femela (in carcasa aproximativ 30 kg); fiind vorba de o autorizatie individuala de vanatoare, eu m-am deplasat in teren cu paznicul de vanatoare al Asociatiei, fara alte persoane. Pentru eliberarea autorizatiei respective am achitat suma de 450 lei. In seara zilei respective, 19.12.2017, am participat la un eveniment organizat de Stiole Catalin la cantonul silvic 'Goroniste', din localitatea Gurbediu, jud. Bihor, aflat in administrarea Directiei Silvice Bihor; am stat cateva ore, dupa care m-am intors in Oradea impreuna cu Petris Aurel si cu un prieten al acestuia, al carui nume nu il cunosc. Mentionez ca pe Stiole Catalin il cunosc din copilarie, iar cu Petris Aurel am fost coleg de clasa in Scoala Gimnaziala si in Liceu.

Nu ştie câţi cerbi au fost împuşcaţi

La masa organizata de Stiole Catalin au participat si alte persoane, cu care nu ma aflu in relatii de prietenie, amicitie (ex. Petrugan Ioan, Ovidiu Avram s.a.), iar pe unii dintre participanti nici nu i-am cunoscut, cu ocazia respectiva intalnindu-i pentru prima oara (ex. Ungur Dorel s.a.). Nu toate persoanele care au participat la masa organizata in seara zilei respective au fost si la vanatoare si, fiind vorba de autorizatii individuale de vanatoare, nu cunosc cate exemplarele de vanat si ce specii au impuscat ceilalti vanatori. Comisarul sef Alin Hanis, seful I.P.J. Bihor, nu a participat nici la vanatoare si nici la masa organizata in seara zilei de 19.12.2017. Cerbul lopatar impuscat, femela, a ramas la Stiole Catalin care urma sa-l duca a doua zi la domiciliul parintilor mei; astfel, la acesta a ramas si autorizatia mea de vanatoare pentru a putea face dovada provenientei legale a vanatului in cazul unui control, ceea ce s-a si intamplat.

Aruncă vina pe însoţitorii săi

Despre faptul ca a doua zi, pe drumul de intoarcere, Stiole Catalin si Petrugan Ioan au fost opriti de un echipaj de politie cunosc din relatarile ulterioare ale lui stiole; arat ca nu am fost sunat cu ocazia controlului de Stiole Catalin si nici de o alta persoana, ci ulterior, acesta mi-a relatat ca organele de politie i-au retinut permisul de conducere numitului Petrugan Ioan, ocazie cu care au verificat si legalitatea autorizatiei de vanatoare emisa pe numele meu, constatand ca a fost emisa cu respectarea legii, iar vanatul transportat era crotaliat. Stiole Catalin mi-a spus ca nu a folosit numele meu ori al comisarului sef Hanis Alin cu ocazia respectiva, astfel cum au aparut speculatii inca din ziua respectiva, aceste afirmatii fiind neadevarate si provenind de la inculpatii pe care i-am trimis in judecata si care au si lansat ulterior aceste informatii false in presa. Nu sunt in relatii de prietenie cu Tomse Nelu, cu care nu am fost niciodata la vanatoare.

Răzbunare

Nu sunt in relatii de prietenie cu Ungur Dorel, pe care in seara zilei de 19.12.2017 l-am intalnit pentru prima oara. Nu sunt in relatii de prietenie cu Petrugan Ioan, care a participat in ultima perioada de timp (iarna anului 2017) la cateva vanatori colective la care am participat si eu. Mentionez ca inculpatul Valer Marian a fost trimis in judecata prin rechizitoriul nr. 191/P/2015 al D.N.A. - Serviciul Teritorial Oradea, din data de 21.04.2016, confirmat de catre subsemnatul, sub aspectul comiterii infractiunii de complicitate la santaj; in prezent, cauza se afla pe rolul Tribunalului Satu Mare.

Ameninţări

Consider ca articolul de presa in discutie are un caracter calomnios, reprezentand o simpla incercare a unor condamnati/inculpati pe care i-am cercetat si trimis in judecata de a se razbuna, sens in care se incearca discreditarea mea. In virtutea corectei informari a cititorilor dumneavoastra, va rugam sa transmiteti acest drept la replica, in termenul si in conditiile prevazute de normele in vigoare, cu publicarea acestuia pe pagina in care a fost publicata informatia falsa. In cazul in care nu veti publica dreptul la replica ne rezervam dreptul de a va actiona pe cale civila in instanta, conform art. 252 si urmatoarele din Codul Civil”.

Spălarea pe cap a procurorului Ciprian Man în versiunea lui Valer Marian

“Am trăit să o vedem și pe asta. În premieră, o instituție de stat emite și transmite un comunicat prin care solicită imperios presei să publice punctul de vedere al unui angajat. Și nu este vorba de orice instituție, ci de Direcția Națională Anticorupție, ale cărei comunicate de presă sunt aprobate de procurorul șef Laura Codruța Kovesi, conform Regulamentului de organizare și funcționare a DNA. Comunicatul a fost transmis publicațiilor Cotidianul, Evenimentul Zilei și Lumea Justiției a doua zi după publicarea articolului „Braconierul recidivist de la DNA”, în care am devoalat că procurorul Ciprian Man, șeful Serviciului Teritorial Oradea al DNA până anul trecut, a participat în data de 19 decemebrie 2017 la o vânătoare organizată pe fondul de vânătoare al unui om de afaceri cu multiple probleme penale, a cărui asociație de vânătoare i-a eliberat autorizație de vânătoare pentru un cerb lopătar femelă, dar au fost vânați nouă cerbi lopătari, inclusiv masculi, a căror vânare era interzisă în perioada respectivă.

Niciun drept la replică îmtr-un an de zile

Pagina 1 din 2 12