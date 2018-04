PRO TV îşi SPULBERĂ CONCURENŢA cu o mutare pentru istoria televiziunii. O NOUĂ ERĂ în media. Breaking news

Conducerea PRO TV anunță noi schimbări importante în media. Postul de pe Pache Ptotopopescu dorește să își întărească poziția de lider





Pro TV relansează platforma video ProTVPlus, iar noutatea constă în faptul că utilizatorii pot vedea, gratuit, toate emisiunile difuzate de Pro TV, în direct, anunță paginademedia.ro.

Vor avea acces și la înregistrările emisiunilor, dar aici apare o limitare: vor fi disponibile doar înregistrările pentru cel mult o săptămână în urmă. Pentru înregistrări mai vechi, există platforma Voyo.ro.

Diferența dintre Voyo.ro și ProTVPlus.ro? Conceptul. Voyo.ro se bazează pe abonament (SVOD - Subscription Video on Demand), ProTV Plus se bazează pe publicitate, iar clipurile vor avea inserate și reclame (AVOD - Advertising Video on Demand).

Ce se va vedea pe noul ProTVplus.ro:

Postul se va vedea în direct, de pe dektop și orice dispozitiv mobil - laptop, tabletă, smartphone. Practic, tot programul se va vedea în direct, cu producții, publicitate și cu filme. Pentru a vedea programele în direct, gratuit, este nevoie de logare.

Nu există limitare la vizionarea LIVE. Se vor putea vedea în direct filmele și toate producțiile proprii: emisiunile de știri, România, te iubesc, producții gen Vorbește lumea, Lecții de viață, Mă însoară mama, La Măruță, Ce spun românii, Las Fierbinți, dar și marile producții licențiate - Românii au talent, Vocea României.

Unde sunt limitările:

1. La nivel de filme. Filmele vor fi văzute în direct online, dar nu va fi disponibilă înregistrarea acestora (au un alt regim de licențiere pentru difuzare).

2. La nivel de înregistrări: se pot vedea doar pentru o săptămână în urmă.

Ce se va vedea de pe celelalte canale Pro TV?

Pro TV este singurul canal care va avea emisia Live online gratuity, notează paginademedia.ro.

Pagina 1 din 1