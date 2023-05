Finalista Miss Univers Australia s-a stins din viață la doar 23 de ani. Cum s-a întâmplat tragedia

Finalista din Australia la concursul Miss Universe, Sienna Weir a murit la doar 23 de ani. Ea era în stare vegetativă în urma unui accident la călărie petrecut la începutul acestui an. După ce au aflat că a fost deconectată de la aparate, familia și fanii au scris mai multe mesaje emoționante pe rețelele de socializare.

„Pentru totdeauna în inimile noastre”, a scris agenția de modeling. Partenerul ei, Tom Bull, a transmis: „Am iubit cu o iubire care a fost mai mult decât iubire”. De asemenea, un internaut a spus: „Odihnește-te în Paradis, îmi pare rău că nu te-am cunoscut mai bine”. Un altul a scris: „Odihnește-te în pace, îngerule”.„Ai fost unul dintre cele mai bune suflete din lume, ai luminat camera și lumea este mult mai întunecată acum că nu mai ești”, a scris fotograful australian Chris Dwyer. „Ca și practicant de echitație, acest lucru mă doare și mai tare. Odihnește-te în pace”, a comentat altcineva.

Era la început de drum

Sienna a fost una dintre cele 27 de finaliste ale Australian Miss Universe în 2022 și a participat la mai multe concursuri de frumusețe. Înainte de tragicul accident, tânăra plănuia să se mute la Londra. Aceasta a urmat Universitatea din Sydney și a absolvit cu o dublă diplomă în literatură și psihologie engleză. Principalele ei pasiuni au fost călăria și poezia.

„Deși am trăit cea mai mare parte a vieții mele la oraș, am o dragoste profundă și nemișcată pentru sărituri. Familia mea nu este foarte sigură de unde a apărut această pasiune, dar călăresc de la vârsta de 3 ani și nu-mi pot imagina viața fără ea. Călătoresc în zona rurală din Sydney de 2-3 ori pe săptămână pentru a mă antrena și concurez în New South Wales sau în Australia mai largă la fiecare două weekenduri”, spunea Sienna Weir în urmă cu ceva vreme, potrivit NDTV.