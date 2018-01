PREDICȚIILE ALARMANTE ale unui deputat: ROBOȚII și fenomenul DISPARIȚIEI RAPIDE a LOCURILOR DE MUNCĂ!

Deputatul Varujan Pambuccian susține (pe Facebook) că, în următorii zece ani, dezvoltarea asumată și accelerată a științei și tehnologiei va produce, inevitabil, o schimbare esențială a speciei umane. De asemenea, reprezentantul armenilor în Parlament avertizează că rezultatele mai mult decât pozitive ale muncilor prestate de roboți și de alte sisteme de inteligență artificială vor produce o mutație esențială, pe care, într-un viitor apropiat, nu o vom mai putea ignora: fenomenul dispariției rapide a numeroase locuri de muncă.





EVZ vă prezintă predicțiile lui Varujan Pambuccian.

Schimbarea ca specie

”Ultimii cinci ani au fost definitorii pentru o perioadă însemnată care va duce la transformarea lui Homo Sapiens în altceva. Și transformarea în fața căreia suntem va fi profundă și globală. Chiar dacă majoritatea oamenilor nu o sesizează încă. Vectorul acestei transformări îl reprezintă știința și tehnologia (...) Ultimii 200 de ani au însemnat o dezvoltare asumată și accelerată a științei și tehnologiei. Am început să înlocuim semnificativ munca fizică cu cea asistată de unelte din ce în ce mai complexe, am început să înțelegem din ce în ce mai bine cum suntem alcătuiți și cum funcționăm, am început să înțelegem cum putem sprijini gândirea noastră cu mașini care ne scutesc de un efort considerabil. În ultimii cinci ani, tot ce am reușit să acumulăm în 200.000 de ani de evoluție intelectuală a început să ne schimbe ca specie (...)

Roboții și revoluția consumatorilor

De ce am evoluat în această direcție? Pentru că rezultatele muncii roboților și ale sistemelor de inteligență artificială sunt mai bune, munca lor costă o fracțiune din cea umană, sistemele nu obosesc, nu au nici un fel de pretenții legate de nimic, pot fi multiplicate ușor și înlocuite fără costuri semnificative atunci când ajung la sfârșitul ciclului de viață. Cu alte cuvinte, avem de pe urma lor produse și servicii mai ieftine, mai bune, mai multe și mai ușor de accesat. Această revoluție a produs-o fiecare dintre noi în calitatea sa de consumator (...)

Oamenii inutili și regândirea distribuirii bogăției create

Fenomenul dispariției rapide a locurilor de muncă în anii care urmează va produce însă un alt tip de mutație: nu vom mai vorbi de națiuni creative și națiuni conservatoare ci de comunități creative și comunități conservatoare, chiar în interiorul aceleași națiuni. Teama că apare o clasă a oamenilor inutili va duce la o regândire a distribuirii bogăției create în societate de la creatorii ei către oameni care, fără să aibă nici o vină, vor deveni doar consumatori. Pe termen mediu, această redistribuire va genera frustrări majore în comunitățile creatoare cu consecințe serioase în ceea ce privește menținerea unui sistem democratic așa cum este el azi. Nu cred că vom vorbi despre apariția unei meritocrații ci, mai degrabă despre apariția unei democrații de tip atenian. Națiunile care vor reuși să-și reinventeze sistemul educațional vor fi cele mai câștigate în anii care vin. Până acum n-a reușit nimeni să genereze altceva decât experimente cu un vizibil eșec. Dar este limpede că sistemul inventat în Prusia în 1763 globalizat și menținut de atunci, cu mici ajustări, la scară globală nu are foarte multe șanse să producă oameni educați pentru lumea în care trăim (...)

Schimbări profunde