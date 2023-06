Director de școală, judecat pentru contrabandă cu țigări, condamnat pentru tăinuire

Lörincz Matild, profesoară la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă din Tileagd a fost numită la 1 mai directoar adjunct la Școala gimnazială Ovidiu Drimba din Lugașu de Jos. Propunerea aparține UDMR.

Profesoara a fost numită pe post cu 3 zile înainte de termenul la care trebuia să se pronunțe Judecătoria Aleșd. Termenele s-au tot amânat până pe 9 iunie, când instanța a decis <schimbarea încadrării juridice a infracţiunii reţinute în rechizitoriu în sarcina sa din infracţiunea de contrabandă, varianta asimilată, prev. de art. 270 alin. (3) din Legea 86/2006 privind Codul vamal al României, în infracţiunea de tăinuire.stabileşte în sarcina inculpatei L.M. pedeapsa de 6 luni închisoare, pentru comiterea infracţiunii de tăinuire.

Mari probleme pentru un cadru didactic

În baza art. 83 Cod penal amână aplicarea pedepsei de 6 luni închisoare pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani, stabilit conform art. 84 Cod penal. În baza art. 85 alin. (1) Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpata va respecta următoarele măsuri de supraveghere: a) se va prezenta la Serviciul de probaţiune Bihor, la datele fixate de acesta; b) va primi vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) va anunţa, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea; d) va comunica schimbarea locului de muncă; e) va comunica informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă>. Directoarea Lorincz Matil a anunțat că demisionează din conducerea școlii, deși se consideră nevinovată. Își păstrează dreptul de a reveni pe post când va convinge instanța.

Obiectul cauzei: infracţiuni la regimul vamal (Legea 141/1997, Legea 86/2006)

Stadiu procesual: Fond

Materia juridicã: Penal

Solutia pe scurt: Constată că prin încheierea din 31 ianuarie 2023, s-a dispus, în temeiul art. 386 alin. (1) Cod procedură penală, schimbarea încadrării juridice a infracţiunii reţinute în rechizitoriu în sarcina inculpaţilor L.M., I. I., P.C.M., L.C.G., V.A., din infracţiunea de contrabandă, varianta asimilată, prev. de art. 270 alin. (3) din Legea 86/2006 privind Codul vamal al României, în infracţiunea de tăinuire, prevăzută de art. 270 alin. (1) Cod penal şi schimbarea încadrării juridice a infracţiunii reţinute în rechizitoriu în sarcina inculpaţilor S.F., S.V.G., I.A., A.V.F. şi C.A..C din infracţiunea de contrabandă, varianta asimilată, prev. de art. 270 alin. (3) din Legea 86/2006 privind Codul vamal al României cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., în infracţiunea de tăinuire, prevăzută de art. 270 alin. (1) Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. 1.În baza art. 270 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 396 alin. 1, 4 şi 10 Cod procedură penală stabileşte în sarcina inculpatei L.M. pedeapsa de 6 luni închisoare, pentru comiterea infracţiunii de tăinuire. În baza art. 83 Cod penal amână aplicarea pedepsei de 6 luni închisoare pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani, stabilit conform art. 84 Cod penal. În baza art. 85 alin. (1) Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpata va respecta următoarele măsuri de supraveghere: a) se va prezenta la Serviciul de probaţiune Bihor, la datele fixate de acesta;

b) va primi vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) va anunţa, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea; d) va comunica schimbarea locului de muncă; e) va comunica informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. Potrivit art. 86 alin. 1 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute la art. 85 alin. 1 lit. c-e Cod Penal se vor comunica de inculpată serviciului de probaţiune. În baza art. 404 alin. (3) Cod procedură penală atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 88 Cod penal privind revocarea amânării aplicării pedepsei în cazul nerespectării măsurilor de supraveghere şi a săvârşirii de noi infracţiuni. 2. În baza art. 270 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 396 alin. 1, 4 şi 10 Cod procedură penală stabileşte în sarcina inculpatei I.I., pedeapsa de 6 luni închisoare, pentru comiterea infracţiunii de tăinuire. În baza art. 83 Cod penal amână aplicarea pedepsei de 6 luni închisoare pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani, stabilit conform art. 84 Cod penal. În baza art. 85 alin. (1) Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpata va respecta următoarele măsuri de supraveghere: a) se va prezenta la Serviciul de probaţiune Bihor, la datele fixate de acesta; b) va primi vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) va anunţa, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea; d) va comunica schimbarea locului de muncă; e) va comunica informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. Potrivit art. 86 alin. 1 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute la art. 85 alin. 1 lit. c-e Cod Penal se vor comunica de inculpată serviciului de probaţiune.

În baza art. 404 alin. (3) Cod procedură penală atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 88 Cod penal privind revocarea amânării aplicării pedepsei în cazul nerespectării măsurilor de supraveghere şi a săvârşirii de noi infracţiuni. 3. În baza art. 270 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 396 alin. 1, 4 şi 10 Cod procedură penală stabileşte în sarcina inculpatei P.C.M., pedeapsa de 6 luni închisoare, pentru comiterea infracţiunii de tăinuire. În baza art. 83 Cod penal amână aplicarea pedepsei de 6 luni închisoare pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani, stabilit conform art. 84 Cod penal. În baza art. 85 alin. (1) Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpata va respecta următoarele măsuri de supraveghere: a) se va prezenta la Serviciul de probaţiune Bihor, la datele fixate de acesta; b) va primi vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) va anunţa, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea; d) va comunica schimbarea locului de muncă; e) va comunica informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. Potrivit art. 86 alin. 1 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute la art. 85 alin. 1 lit. c-e Cod Penal se vor comunica de inculpată serviciului de probaţiune. În baza art. 404 alin. (3) Cod procedură penală atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 88 Cod penal privind revocarea amânării aplicării pedepsei în cazul nerespectării măsurilor de supraveghere şi a săvârşirii de noi infracţiuni.

4. În baza art. 270 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 396 alin. 1, 4 şi 10 Cod procedură penală stabileşte în sarcina inculpatului L.C.G., pedeapsa de 6 luni închisoare, pentru comiterea infracţiunii de tăinuire. În baza art. 83 Cod penal amână aplicarea pedepsei de 6 luni închisoare pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani, stabilit conform art. 84 Cod penal. În baza art. 85 alin. (1) Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul va respecta următoarele măsuri de supraveghere: a) se va prezenta la Serviciul de probaţiune Bihor, la datele fixate de acesta; b) va primi vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) va anunţa, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea; d) va comunica schimbarea locului de muncă; e) va comunica informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. Potrivit art. 86 alin. 1 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute la art. 85 alin. 1 lit. c-e Cod Penal se vor comunica de inculpat serviciului de probaţiune. În baza art. 404 alin. (3) Cod procedură penală atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 88 Cod penal privind revocarea amânării aplicării pedepsei în cazul nerespectării măsurilor de supraveghere şi a săvârşirii de noi infracţiuni. 5. În baza art. 270 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 396 alin. 1, 4 şi 10 Cod procedură penală stabileşte în sarcina inculpatului V.A., pedeapsa de 9 luni închisoare, pentru comiterea infracţiunii de tăinuire.

În baza art. 83 Cod penal amână aplicarea pedepsei de 9 luni închisoare pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani, stabilit conform art. 84 Cod penal. În baza art. 85 alin. (1) Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul va respecta următoarele măsuri de supraveghere: a) se va prezenta la Serviciul de probaţiune Bihor, la datele fixate de acesta; b) va primi vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) va anunţa, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea; d) va comunica schimbarea locului de muncă; e) va comunica informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. Potrivit art. 86 alin. 1 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute la art. 85 alin. 1 lit. c-e Cod Penal se vor comunica de inculpat serviciului de probaţiune. În baza art. 404 alin. (3) Cod procedură penală atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 88 Cod penal privind revocarea amânării aplicării pedepsei în cazul nerespectării măsurilor de supraveghere şi a săvârşirii de noi infracţiuni.

6.În baza art. 396 alin. 1, 2 Cod procedură penală condamnă pe inculpatul S.F la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de tăinuire în formă continuată prevăzută de art. 270 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal. În baza art. 91 Cod penal dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 2 ani şi 6 luni închisoare aplicată inculpatului pe durata unui termen de supraveghere de 4 ani, stabilit conform art. 92 Cod penal. În baza art. 93 alin. 1 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul va respecta următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Bihor, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin. 2 lit. b Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul Sime va frecventa un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art. 93 alin. 3 Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere inculpatul Sime Florin va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 100 de zile, în cadrul Primăriei Aleşd sau în cadrul Primăriei Tileagd. În baza art. 94 alin. 1 Cod penal pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 93 alin. 1 lit. c-e Cod penal se comunică Serviciului de Probaţiune Bihor. În baza art. 404 alin. 2 Cod procedură penală şi art. 91 alin.

4 Cod penal va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 Cod penal privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul nerespectării măsurilor de supraveghere şi a obligaţiilor sau a săvârşirii de noi infracţiuni. În baza art. 404 alin. 4 lit. a Codul de procedură penală raportat la art. 72 alin. 1 Codul penal deduce din pedeapsa aplicată inculpatului durata re?inerii, respectiv din data de 13.03.2019, ora 19:50 până la data de 14.03.2019, ora 19:50. 7. În baza art. 396 alin. 1, 2 şi 10 Cod procedură penală condamnă pe inculpatul S.V.G., la pedeapsa de 1 ani şi 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de tăinuire în formă continuată prevăzută de art. 270 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal. În baza art. 91 Cod penal dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 1 ani şi 6 luni închisoare aplicată inculpatului pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani, stabilit conform art. 92 Cod penal.

În baza art. 93 alin. 1 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul va respecta următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Bihor, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin. 2 lit. b Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul va frecventa un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art. 93 alin. 3 Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 80 de zile, în cadrul Primăriei Oradea sau în cadrul Primăriei com. Sînmartin. În baza art. 94 alin. 1 Cod penal pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 93 alin. 1 lit. c-e Cod penal se comunică Serviciului de Probaţiune Bihor. În baza art. 404 alin. 2 Cod procedură penală şi art. 91 alin. 4 Cod penal va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 Cod penal privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul nerespectării măsurilor de supraveghere şi a obligaţiilor sau a săvârşirii de noi infracţiuni.

8. În baza art. 396 alin. 1, 2 şi 10 Cod procedură penală condamnă pe inculpatul I.A., la pedeapsa de 1 ani şi 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de tăinuire în formă continuată prevăzută de art. 270 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal. În baza art. 91 Cod penal dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 1 ani şi 6 luni închisoare aplicată inculpatului pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani, stabilit conform art. 92 Cod penal. În baza art. 93 alin. 1 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul va respecta următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Bihor, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin. 2 lit. b Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul va frecventa un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art. 93 alin. 3 Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere inculpatul va Iuonoi Alexandru presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 80 de zile, în cadrul Primăriei Oradea sau în cadrul Mănăstirii Sfintei Cruci din Oradea. În baza art. 94 alin. 1 Cod penal pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 93 alin. 1 lit. c-e Cod penal se comunică Serviciului de Probaţiune Bihor. În baza art. 404 alin. 2 Cod procedură penală şi art. 91 alin. 4 Cod penal va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 Cod penal privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul nerespectării măsurilor de supraveghere şi a obligaţiilor sau a săvârşirii de noi infracţiuni. 9.

În baza art. 396 alin. 1, 2 şi 10 Cod procedură penală condamnă pe inculpatul A.V.F. la pedeapsa de 1 ani şi 2 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de tăinuire în formă continuată prevăzută de art. 270 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal. În baza art. 91 Cod penal dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 1 ani şi 2 luni închisoare aplicată inculpatului pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani, stabilit conform art. 92 Cod penal. În baza art. 93 alin. 1 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul va respecta următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Bihor, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin. 2 lit. b Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul va frecventa un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art. 93 alin. 3 Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 80 de zile, în cadrul Primăriei com.Toboliu, jud. Bihor sau în cadrul Primăriei com. Girişu de Criş, jud. Bihor. În baza art. 94 alin. 1 Cod penal pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 93 alin. 1 lit. c-e Cod penal se comunică Serviciului de Probaţiune Bihor.

În baza art. 404 alin. 2 Cod procedură penală şi art. 91 alin. 4 Cod penal va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 Cod penal privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul nerespectării măsurilor de supraveghere şi a obligaţiilor sau a săvârşirii de noi infracţiuni. 10. În baza art. 396 alin. 1, 2 şi 10 Cod procedură penală condamnă pe inculpatul C.A.C., la pedeapsa de 1 ani şi 2 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de tăinuire în formă continuată prevăzută de art. 270 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal. În baza art. 91 Cod penal dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 1 ani şi 2 luni închisoare aplicată inculpatului pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani, stabilit conform art. 92 Cod penal. În baza art. 93 alin. 1 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul va respecta următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Bihor, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin. 2 lit. b Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul va frecventa un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art. 93 alin. 3 Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 80 de zile, în cadrul Primăriei Oradea, jud. Bihor sau în cadrul Mănăstirii Sfintei Cruci din Oradea. În baza art. 94 alin. 1 Cod penal pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 93 alin. 1 lit. c-e Cod penal se comunică Serviciului de Probaţiune Bihor.

În baza art. 404 alin. 2 Cod procedură penală şi art. 91 alin. 4 Cod penal atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 Cod penal privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul nerespectării măsurilor de supraveghere şi a obligaţiilor sau a săvârşirii de noi infracţiuni. În baza art. 404 alin. 4 lit. a Codul de procedură penală raportat la art. 72 alin. 1 Codul penal deduce din pedeapsa aplicată inculpatului durata re?inerii, respectiv din data de 23.04.2019, ora 21:35 până la data de 24.04.2019, ora 21:35. În temeiul art. 397 alin. 1 C.p.p., constată că prejudiciul de 8.144 lei a fost achitat de inculpata L. M., prejudiciul în cuantum de 11.129 lei a fost achitat de inculpata I.I., prejudiciul în cuantum de 4.339 lei, a fost achitată de inculpata P.C.M., prejudiciul în cuantum de 16.042 lei a fost achitat de inculpatul L.C.G., prejudiciul de 16.945 lei a fost achitat de inculpatul S.V.G., prejudiciul de 28.752 lei a fost achitat de inculpatul I.A., prin plata sumei de 12.800 reprezentând prejudiciul parţial cauzat bugetului de stat a fost acoperit parţial prejudiciul cauzat de inculpatul C.A.C.. În temeiul art.19, 25 şi 397 Cod procedură penală cu aplicarea art. 1357 Cod civil şi următoarele, art. 291, art. 289, art. 342 şi art. 338 lit. b din Codul Fiscal şi art. art. 173 din Legea 207/2017 din Codul de procedura fiscala admite acţiunea civilă formulată de Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin DGRFP Cluj- Napoca, prin AJF Bihor şi continuată de Autoritatea Vamală Română şi obligă inculpata L.M. la plata sumei de 244 lei (163 lei dobânzi şi suma de 81 lei penalităţi), inculpata I.I. la plata sumei de 1552,54 lei (1035,06 lei dobânzi şi suma de 517,48 lei penalităţi), inculpata P.C. M. la plata sumei de 196 lei ce reprezintă obligaţii fiscale accesorii debitului principal, inculpatul L.C.G. la plata sumei de 1881 lei (1254 lei dobânzi şi suma de 627 lei penalităţi), inculpatul V.A. la plata sumei totale de 6190 de lei, compusă din 399 lei taxă vamală, 4692 lei constand în accize ?i 1099 lei constand in TVA, la care se adaugă dobânzi şi penalităţi de întârziere, inculpatul S.F. la plata sumei totale de 43008 de lei, compusă din 2747 lei taxă vamală, 32633 lei constand în accize ?i 7628 lei constand in TVA, la care se adaugă dobânzi şi penalităţi de întârziere, inculpatul S.V.G. la plata sumei de 2765 lei (1843 lei dobânzi şi suma de 922 lei penalităţi), inculpatul I.A. la plata sumei de 1425 lei (950 lei dobânzi şi suma de 475 lei penalităţi), inculpatul A.V.F. la plata sumei totale de 3418 de lei, compusă din 219 lei taxă vamală, 2593 lei constand în accize ?i 606 lei constand in TVA, la care se adaugă dobânzi şi penalităţi de întârziere şi inculpatul C.A. C. la plata sumei de 25490 de lei, la care se adaugă dobânzi şi penalităţi de întârziere. Văzând îndeplinite condiţiile prevăzute de lege, în temeiul art 404 alin. 4 lit. c rap la art. 397 alin. 2 Cod procedură penală menţine măsura asigurătorie a sechestrului luată prin ordonanţa din 18.03.2019 asupra cantită?ii de 638 pachete ?igarete (12.760 fire ?igarete), asupra cantită?ii de 872 pachete ?igarete (17.440 fire ?igarete), asupra cantită?ii de 340 pachete ?igarete (6.800 lire ?igarete), asupra cantită?ii de 1257 pachete ?igarete (25.140) fire ?igarete, asupra cantită?ii de 485 pachete ?igarete (9.700 fire ?igarete), asupra cantită?ii de 788 pachete ?igarete (15.760 fire ?igarete), asupra cantită?ii de 1464 pachete ?igarete (29.280 fire ?igarete) şi asupra cantită?ii de 78 pachete ?igarete (1.560 fire ?igarete). În baza art. 112 alin. 1 lit. f din Codul penal, dispune confiscarea specială de la inculpata L.M. a cantităţii de 638 pachete ?igarete (12.760 fire ?igarete), de la inculpata I.I. a cantită?ii de 872 pachete ?igarete (17.440 fire ?igarete), de la inculpata P.C.M. a cantită?ii de 340 pachete ?igarete (6.800 lire ?igarete), de la inculpatul L.C.G. cantită?ii de 1257 pachete ?igarete (25.140) fire ?igarete, de la inculpatul V.A. a cantită?ii de 485 pachete ?igarete (9.700 fire ?igarete), de la inculpatul S.F. a cantită?ii de 788 pachete ?igarete (15.760 fire ?igarete), de la inculpatul I. A. a cantită?ii de 1464 pachete ?igarete (29.280 fire ?igarete) şi de la inculpatul A.V.F. a cantită?ii de 78 pachete ?igarete (1.560 fire ?igarete), ridicate de la inculpaţi depuse la Camera de Corpuri delicte din cadrul IPJ Bihor, conform dovezilor depuse la dosarul de urmărire penală. În baza art. 272 Cod procedură penală, onorariul avocatului din oficiu Radi Ionuţ în cuantum de 1253 lei (faza de judecată), respectiv suma de 554 lei (camera preliminară), se plăteşte din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului Bihor, conform delegaţiilor nr. 2636/11.08.2021 şi nr. 3273/12.10.2020, onorariul avocatului din oficiu Ilaş Cornelia în cuantum de 1253 lei (faza de judecată) şi în cuantum de 1253 lei (faza de judecată), respectiv suma 554 lei (camera preliminară) şi suma de 554 lei (camera preliminară), se plăteşte din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului Bihor, conform delegaţiilor nr. 2649/21.09.2021, 2650/21.09.2021, nr. 3264/12.10.2020 şi nr. 3263/12.10.2020, onorariul avocatului din oficiu Şaitoş Tincuţa în cuantum de 1253 lei (faza de judecată), respectiv suma 554 lei şi suma de 554 lei (camera preliminară), se plăteşte din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului Bihor, conform delegaţiilor nr. 2647/21.09.2021, nr. 3274/12.10.2020 şi nr. 3271/12.10.2020, onorariul avocatului din oficiu Pascui Claudia în cuantum de 1133 lei (faza de judecată), respectiv suma 554 lei şi suma de 554 lei (camera preliminară), se plăteşte din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului Bihor, conform delegaţiilor nr. 2648/21.09.2021, nr. 3269/12.10.2020 şi nr. 3270/12.10.2020 şi onorariul avocatului din oficiu Pantiş Carmen în cuantum de 1253 lei (faza de judecată), respectiv suma 554 lei (camera preliminară) se plăteşte din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului Bihor, conform delegaţiilor nr. 2646/20.09.2021 şi nr. 3272/12.10.2020. În temeiul art. 274 alin.1 C.proc.pen. obligă pe fiecare inculpat la plata sumei de 1.000 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 9.06.2023.

