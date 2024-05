Monden Florin Piersic, viață amoroasă tumultuoasă. Câte femei a iubit marele actor







Florin Piersic a avut o viață amoroasă tumultoasă, lucru pe care și el l-a recunoscut. A fost căsătorit de mai multe ori, dar a iubit și de mai multe ori. Drept urmare chiar prima lui soție, Tatiana Iekel, la descris ca pe un cuceritor veritabil. E un om care ar fi trebuit să fie liber toată viaţa. Era un crai veşnic curtat. Se îndrăgostea de toate partenerele cu care juca, iar la un moment dat s-a îndrăgostit atât de tare de una dintre ele, încât i-am spus că e mai bine să ne despărţim”.

Ea i-a fost prima soție și mama lui Florin piersic Junior. Mariajul lor s-a terminat tocmai din pricina nestatorniciei actorului. După ea, actorul s-a căsătorit cu Anna Szeles alături de care a avut un băiat, Daniel.

Aventura cu Angela Similea, parte din viața amoroasă a actorului

Și de ea avea să divorțeze după 10 ani, iar actrița s-a mutat în Ungaria. În timp ce era însurat cu ea, actorul ar fi avut o relație extraconjugală cu Angela Similea. Nu pot ascunde ce știe toată lumea. Am fost fascinată de Florin Piersic. Am creat un cuplu. Pe scenă, la televizor, în turnee. Mi-amintesc că Anna Szeles, soția lui, a suferit mult. Cel puțin în meserie. Ei erau frumoși, talentați, dar când am intervenit eu s-a întâmplat un lucru, la urma urmei, normal”, a povestit chiar artista.

A avut apoi o aventură cu o fostă studentă, Gabriela Vlad, care ulterior s-a măritat și ea și a plecat din România. ”Dacă rămâneam cu el, era vai de viețișoara mea… Nu trebuie să crezi în pomii fructiferi, că ei împart fructele tuturor… Era un diavol frumos. Eu aveam 26 de ani, el 43. Astăzi este la fel de chipeș”, a povestit actrița. Cezara Dafinescu a fost femeia care i-a rezistat marelui actor.

Cezara Dafinescu, singura care nu i-a picat în mreje

Ea a reușit să aibă o relație de prietenie cu el și să rămână la acest stadiu până la final. ”Florin mi-a cerut la un moment dat să-l las pe George (n.r. – soţul) şi să mă mărit cu el, dar eu râdeam şi nu l-am luat niciodată în serios!”, a povestit artista. În cele din urmă, Florin Piersic s-a recăsătorit în 1993 cu o contabilă, Anna Torok, pe care a cunoscut-o în avion.

“E tot unguroaică, din Cluj, contabilă de meserie, dar cu suflet bogat și risipitor, nu ține socoteala vorbelor calde și bune, nu-și drămuiește gesturile mărunte și dragi, nici atașamentul sau fidelitatea”, a spusFlorin Piersic despre actuala lui soție.