POVESTEA MILIONARULUI român care stă la bloc și merge cu metroul. Realizează cel mai cumpărat PRODUS ROMÂNESC în lume. Viața bate filmul!

Viața bate filmul, iar milionarii pot fi și atipici!Locuiește la bloc și nu conduce mașina. A renunțat să facă școala de șoferi și iubește dansul sportiv. Din când în când folosește metroul, dar mai ales știe că a greși este omenesc și că, în echipa pe care o conduci, stă succesul reușitei tale. Milionarul Florin Talpeş, căci despre el este vorba, conduce grupul Bitdefender, cel mai mare producător de software din România. Soluţiile de securitate informatică produse de compania românească se clasează pe primele locuri în topuri la nivelul mondial în testele de specialitate. Motto-ul lui: „Or la noi în Bitdefender conceptul e destul de simplu, am greşit, ceea ce mi se pare absolut normal: învaţa repede şi bine din greşeală pentru că întotdeauna ne uităm la ce urmează„.





O pereche aflată la a doua tinereţe se antrenează în ring pentru o nouă competiţie. Mişcările lor trădează bucurie, încredere, succes şi multă, foarte multă muncă. Soţii Talpeş sunt campioni naţionali la dans standard, la categoria seniori 2 şi 3. Participă şi la concursuri internaţionale unde reprezintă cu mândrie România, potrivit stirileprotv.ro.

Sursă foto: Știrile Pro tv

Dar ei sunt cunoscuţi pentru mai mult decât dansul sportiv: Florin Talpeş conduce grupul Bitdefender, cel mai mare producător de software din România. Astăzi, jumătate de miliard de utilizatori, de la familii la cele mai mari companii din lume, se bazează pe tehnologiile Bitdefender pentru a fi în siguranţă.

Succesul meu este succesul echipei...

“În primul rând succesul meu este succesul echipei. Un lider trebuie să-şi asume greşelile, iar succesul este obligatoriu al echipei.”

Experienţa lui Florin Talpeş se reflectă şi în filosofia pe care o aplica în fiecare zi. “Viaţa îţi oferă suficiente ocazii încât să greşeşti mult. Succesul nu se obţine din succese, succesul se obţine din eşecuri. Deci până la urmă când străbaţi un drum de acolo până aicea sunt multe lucruri care nu ies.Dar dacă înveţi sufficient de repede şi de bine din ce se întâmplă, atunci ai şanse mari să-ţi corectezi mereu drumul şi să ajungi la ţinta pe care ţi-ai propus-o tu cu echipa.”

“E adevărat că la noi dacă te uiţi la părinţi, părinţii văd la alţi părinţi şi-l lauda că e cuminte, ceea ce poate să fie o laudă complet greşită. Nouă nu ne trebuie copii cuminţi, copii educaţi înseamnă altceva. Un copil educat nu înseamnă un copil care stă la locul lui, e o cultură în care noi penalizam greşelile. Atunci când cineva greşeşte tindem să-l penalizăm, să plătească pentru greşeală. O cultură în care tot timpul îi spui, prostule, de ce-ai făcut aşa, n-ai dat bine, trebuia să schimbi, tot timpul când îl penalizam în timp se crează o cultură în care eu încep să mă lovesc, eu încep să mă pedepsesc ca să evit pedeapsa celorlalţi.

Asta înseamnă că încep să zic eu, “ce tâmpit sunt, ce prost sunt”, şi încet încet încep să-mi sap încrederea în sine şi în timp se vede. Şi atunci când sunt într-o situaţie în care trebuie sad au maximum, a mă focalizez pe mine “nu sunt sufficient de bun, s-ar putea s-o dau în bară”. Or la noi în Bitdefender conceptul e destul de simplu, am greşit, ceea ce mi se pare absolut normal: învaţa repede şi bine din greşeală pentru că întotdeauna ne uităm la ce urmează.”

Cercetarea şi dezvoltarea produselor se face aici, în România, dar compania condusă de Florin Talpeş are birouri în 11 ţări din lumea întreagă. Sunt 1400 de angajaţi în toată lumea.

