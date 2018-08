Poveste din pârnaie. În celulă cu pistolarul care l-a împuşcat pe Fane Spoitoru. Reporter de Cursă Lungă

În iunie 1993, acum fix 25 de ani, am fost băgat în arest de poliţiştii Secţiei 12, din Bucureşti, împreună cu alţi trei colegi de la Evenimentul zilei





n plus, cu căpitanul de poliţie, fost subofiţer sanitar în armată, Nelu Florea, zis Pluto. Ăla care l-a împuşcat pe interlopul Fane Spoitoru, de şapte ori, cu un an înainte, în faţa discotecii Vox Maris, de la Cercul Militar Naţional. Faza e de caterincă maximă şi m-a convins că bancurile cu poliţişti/miliţieni au un sâmbure de adevăr. Am mai povestit asta, da' în regim mai publicistic, în ianuarie 2010, în „Bulina Roşie” şi, evident, chiar atunci, acum un sfert de veac, în “Bulina Albastră”, ediţia de prânz a EVZ.

La subsol în Cafeneaua Veche

Ce s-a întâmplat. Pe la 4 dimineaţa, întors la redacţie, din traseele mele cârciumăreşti, aflu că se primise un telefon cum că un tip cu un pistol ameninţă chelnerii din Cafeneaua Veche, din Centrul Istoric. Crâşma îi aparţinea, pe atunci, lu' Fane Spoitoru. Subiectul mustea. S-a constituit pe loc o echipă mixtă formată din sussemnatul, Radu Baraba Popa, fotoreporterul Marian Borîia şi o studentă practicantă, Raluca Moraru, o nepoată de-a lui Mihai Tatulici. Am ajuns pe obiectiv într-un sfert de oră, că străzile erau goale. Intrăm în cârciumă, mai exact la subsol, că acolo se petrecea faza. Imediat tabără pe noi cei un chelner, o ospătăriţă şi barmanul. Aflăm repede că cel care le-a pus pistolu' la tâmplă e chiar preopinentul lu' Fane care, după ce l-a ciuruit pe ţigan a ajuns la spital cu o mână tăiată în pungă, la propriu. Nici nu termină aia de turuit că apare Pluto cu arma în mână, ca-n bodegile din Vestul Sălbatic. Se agită un pic, suge un whisky şi pleacă. Noi, încremeniţi.

Ca-n bancurile cu miliţieni proşti

