PNL i-a ÎNTRECUT în RIDICOL pe cei de la PSD: „...s-au ţicnit de tot”

Ca să nu se lase mai prejos faţă de PSD, cei din PNL la o consfătuire duminicală: „au votat că Iohannis e candidatul lor la preşedinţie în 2019. Asta în contextul în care Iohannis nu şi-a anunţat încă candidatura”, notează preşedintele Coaliţiei românilor din SUA, Chris Terhes.





"PNL acuza PSD ca a facut congres extraordinar unde Dragnea a fost singurul candidat pt presedinte, ca poporul pesedist l.a aplaudat, etc. Congresul PSD a fost sambata.

Sa nu se lase mai prejos, a facut si PNL ceva consfatuire duminica. Liberalii insa, ca sa-i intreaca in ridicol pe pesedisti, ca altfel nu-mi explic, au votat ca Iohannis e candidatul lor la presedintie in 2019. Asta in contextul in care Iohannis nu si-a anuntat inca candidatura.

Daca pesedistii il aplaudau pe Dragnea singur pe scena, cei din PNL aplaudau la scena goala, din moment ce candidatul desemnat nu si-a anuntat inca candidatura. Asa ceva e de psihiatrie.

La alegerile pentru primaria capitalei din 2016 PNL a schimbat vreo 4 candidati in cateva luni. Cel putin aia erau candidati. La parlamentare ziceau sa voteze lumea cu ei pentru Ciolos, care nu era pe lista si nici macar in PNL. Acum zic ca au deja candidat la presedintie in 2019 pe unul care nu si-a anuntat candidatura.

Singura concluzie logica este ca cei din fruntea PNL s-au ticnit de tot", a scris PNL", a scris pe contul de socializare Chris Terhes.

