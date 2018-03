Ministrul Sorina Pintea: Am accesat un fond de 650.000 de euro ca să refacem legislația Sănătății

Sorina Pintea spune că a alcătuit acum două săptămâni un colectiv care va elabora un Cod al Sănătății care va curpinde legile malpraxisului, transplantului și vaccinării





Ministrul Sorina Pintea a făcut o afirmație bombă într-un interviu pentru Evenimentul zilei: a alcătuit un colectiv pentru a fi elaborate legile Sănătății, a găsit și posibilitatea accesării unor fonduri pentru această activitate, o sumă considerabilă, 650.000 de euro. De mai bine de doi ani se vorbește de diverse legi în domeniu, câteva proiecte fiind prezentate drept succese ale diverșilor demnitari, dar mai toate s-au blocat prin Legislativ sau au rămas la nivelul de inițiative. Pintea vorbește despre modificări ale acestor proiecte, unele fiind ale guvernelor sau grupurilor PSD-ALDE, cum ar fi legile transplantului sau vaccinării.

Proiectul legii tarnsplantului trebuie updatat

- Evenimentul Zilei: În urmă cu niște ani, ați refuzat să deveniți parlamentar. Ce v-a determinat acum să acceptaţi funcţia de ministrul al Sănătăţii?

- Sorina Pintea: Am avut o discuţie cu soţul meu şi el m-a încurajat să fac acest pas pentru că pot face bine. Când cel de lângă tine îţi spune asta fără martori asta înseamnă că el crede cu adevărat lucrul acesta.

- Evenimentul Zilei: Ce înseamnă să faci bine?

- Să-ţi pese, în primul rând să îţi pese. Dacă nu empatizezi cu oamenii, nu faci nimic. Sunt multe poveşti de viaţă, dar sunt foarte multe poveşti triste. Mi-am făcut un prieten foarte bun, un băiat, Mihăiţă se numeşte. Are 24 de ani şi are o boală rară şi probabil că ar necesita transplant de plămâni. M-a sunat într-o zi şi mi-a spus că vine cu un prieten cu aceeaşi patologie. Eu eram foarte fericită pentru că m-am pregătit într-un fel pentru întâlnirea cu ei, citind mai mult despre boală şi aflând cum se poate ţine sub control. Şi i-am spus: “Ştii Mihăiţă, o să poţi să faci transplant de plămâni”. La care el îmi spune: “Da, dar să ştiţi că el are nevoie mai devreme decât mine”. A fost absolut impresionant. Deci despre ce vorbim?! Despre poveşti de viaţă ...

- Dar ştiţi că poveştile acestea nu apar pentru prima oară. Problema transplantului de plămâni a fost subiect de război între o unitate medicală şi un ministru la un moment dat.

-Dar nu ar fi trebuit să fie. Până la urmă este un lucru pe care va trebui să îl facem. Sunt pacienţi care au nevoie de un astfel de transplant şi care sunt refuzaţi de ţările europene în acest moment. Va trebui să regândim puţin transplantul, astfel încât cei care au cu adevărat nevoie să beneficieze de acest tratament.

- Dar există un proiect de lege ...

- Da, dar pe care va trebui să îl updatăm. Nu este cam ceea ce ne dorim. Îl vom updata. Foarte interesant, să ştiţi că sunt foarte mulţi tineri specialişti care s-au specializat în transplant în Europa şi care au venit spre noi, spre minister, cu foarte multe idei bune. Am şi făcut un grup de lucru format din ei şi au un etuziasm extraordinar şi o dorinţă de a face bine nestăvilită. Şi cred că asta este foarte important.

- Şi unde erau oamenii aceştia? Ştiţi care e problema, doamna ministru, acestea sunt lucruri pe care este clar că nu le mai putem rezolva doar gândind pozitiv.

- Da, dar e un început. Adică, gândind pozitiv aducem oameni buni în jurul nostru. Oameni care au idei, oameni care vor să facă ceva. Până la urmă nu suntem o societate închisă.

- Dar ce s-a întâmplat până acum de nu s-au pornit anumite lucruri?

- Eu nu caut vinovaţi şi nici nu mă întreb de ce nu s-a întâmplat. Pur şi simplu ştiu ce trebuie să fac sau ce am de făcut. Discut cu oamenii şi îmi dau seama ce îşi doresc.

- Nu ar trebui să înţelegeţi ce au greşit cei dinainte ca măcar să nu le repetaţi erorile?

-Asta nu a fost greu, să vedem ce s-a greşit. Cred că, dar nu numai la nivelul ministerului Sănătăţii ci în general la nivelul societăţii noastre, avem grave probleme de comunicare. Ne este frică să vorbim, ne este teamă. În mod normal o problemă poate fi rezolvată dacă o faci cunoscută şi stabileşti de unde porneşti. Să ştiţi că aţi rămâne surprinşi câţi oameni vin cu idei şi cu soluţii în rezolvarea acelei probleme. Eu în general pun lucrurile pe masă şi să ştiţi că vin idei, vin soluţii. Problema este că suntem în situaţia în care în sistemul de asigurări de sănătate contribuim mai puţini pentru foarte mulţi. Şi atunci ar trebui să găsim şi soluţii alter native astfel încât toţi să aibă un acces egal la sistemul medical. Dar dacă îl vrem de calitate, dacă îl vrem la un nivel înalt, va trebui să găsim şi alte soluţii. Eu am ajuns la concluzia, ajungând în minister, că este mult prea multă ură în jur. Nu cred că este de bun augur.

- Aşa e Bucureştiul sau aşa e ministerul Sănătăţii?

- În Bucureşti nu prea am avut timp să merg pentru că îmi petrec prea mult timp aici (la ministerul Sănătăţii –n.r.). Dar nu neapărat în ministerul Sănătăţii. În ministerul Sănătăţii să ştiţi că oamenii abia aşteaptă să muncească. Nu am găsit rea voinţă şi cred că asta e cel mai important. Sunt doar obişnuiţi cu un anumit stil care nu este neapărat şi stilul meu.

„Vom crea un cod de legi ale sănătăţii”

- Dar există legi ale sănătăţii, ale salarizării. Vreţi să le schimbaţi?

- Legile sănătăţii, da. Legea salarizării abia ce a intrat în vigoare. Dar legile sănătăţii trebuie făcute şi vorbesc despre legi, pentru că am declarat încă de la început că va fi vorba de un cod de legi. Adică să începem cu prevenţia, cu malpraxisul, legea transplatului, legea vaccinării, toate trebuie să fie cuprinse şi să aibă continuitate.

- Dar există nişte schelete deja?

- Avem un grup de lucru format la nivelul ministerului Sănătăţii format din somităţi, spun eu, ale lumii medicale şi ale organizării în domeniu medical.

- De cât timp este format?

- De două săptămâni. Eu sunt ministru de o lună.

- Nu existau şi dinainte? Că, spre exemplu, legea transplantului, astea sunt deja sintagme ...

- Sigur că da, dar noi va trebui să le updatăm.

- Sub ce formă? Că există nişte reguli ale tehnicii legislative.

- Acest grup de lucru nu va scrie legile în sine, ci va stabili structura legilor sănătăţii. Pentru asta am accesat de când am venit la minister un fond şi astăzi am primit vestea că a fost admisă cererea noastră de finanţare. Este vorba de 650.000 de euro pentru o armonizare a legislaţiei. Vom aduce echipe de specialişti care vor cunoaşte tehnică legislativă şi toate celelalte.

- Păi da, că nu poţi interveni oricând asupra unei legi...

- Sigur că da. Dar structura o va face acest grup de specialişti.

„Managerii de spitale trebuie să găsească soluţii”

- Aţi spus în mai multe rânduri că există soluţii pentru managerii de spitale pentru a nu mai sta cu mâna întinsă la minister pentru resurse...

- Da, sigur. Din punct de vedere legal există posibilitatea ca spitalele să aibă venituri proprii din servicii medicale la cerere. Dar asta înseamnă că medicul trebuie să facă asta. Pur şi simplu am armonizat legislaţia cu ceea ce ne doream noi. Adică am stimulat munca. Din veniturile obţinute din serviciile medicale la cerere, o parte am dat medicului. Eu o văd asta ca pe o soluţie de suplimentare a veniturilor pe care statul o poate oferi în acest moment. Eu tot repet că este momentul ca managerul să devină manager, adică să găsească soluţii.

- Managerii par dispuşi să caute soluţii?

- De când am venit la minister analizez diverse solicitări ale spitalelor şi ce îmi place foarte mult este faptul că vin mulţi manageri cu indicatorii şi mă roagă să îi analizăm şi să discutăm împreună, să căutăm soluţii, ştiind că nu există multe resurse în acest moment. Deci au înţeles că lucrurile trebuie să se mişte. Apoi trebuie să oprim şi pierderile pe care voit le generăm uneori.

- Apropo de spitale. La începutul mandatului aţi anunţat că veţi face nişte vizite inopinate.

