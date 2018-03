Omul NOU fără HAR va avea doar un CIP care CONŢINE: şi buletin şi card de sănătate şi card bancar, FĂRĂ cash

Acesta este omul viitorului? În opinia unui Părinte din Rusia care, întrebat fiind, despre când omul primeşte toate acestea pe un cip, îşi pierde harul sau menirea sa cum era până acum, dar preoţii?





"Asa cum la botez odata cu primirea numelui de crestin, primim har, asa si odata cu renuntarea la nume si acceptarea numerelor se pierde harul", a răspuns preotul".

"Mie mi-e teama sa-mi dau cu presupusul despre Har in chestiunea buletinelor biometrice. Mi-e suficient sa nu-l am. Aidoma in chestiunea Sinodului din Creta", a mai mărturisit Părintele citat de ortodoxinfo.ro

"Un lucru este sigur. La un moment dat se va pierde Harul. Poate dupa aparitia documentului unic (toate in unul: si buletin si card de sanatate si card bancar, etc.) si disparitia banilor cash. Poate dupa generalizarea cipului implantat sau a altui dracism de genul tatuajului electronic. Dar nu exclud nici ca acest moment sa fi venit deja, doar spun ca nu stiu. Asta daca vorbim doar despre cip. Insa stapanirea antihristica se va sustine si pe un al doilea stalp, ce se edifica si el de zor acum: ecumenismul total. Deci multa vreme nu mai este pana cand nu vor mai fi nici macar cele ce le explica preotul de mai sus referitor la savarsirea Tainelor".

Bisericile vor fi deschise, dar creştinul ortodox (trăitor, viu cu sufletul) nu va putea intra în ele să se roage, căci în ele nu se va mai aduce jertfa fără de sânge a lui Iisus Hristos. În ele va fi toată „adunarea satanică”.

"Adica, indiferent de orice discutie despre Har, e deja rau si va fi cumplit. Asadar, sa nu mai acceptam absolut nimic din documentele cu cip ce ni le vor oferi de acum incolo si sa ne straduim sa renuntam la cele ce, din diverse motive, deja le-am luat".

