Oare cum îi vor selecta? Peste 25 de milioane de oameni au aplicat pentru locuri de muncă la căile ferate

Narendra Modi a venit la putere în 2014 cu promisiunea că va relansa creşterea celei de-a treia economii din Asia şi că va oferi locuri de muncă. Însă, până acum, principalul său program, denumit 'Make in India', şi care avea ca obiectiv creşterea ponderii sectorului manufacturier în economia ţării până la 25%, de la 17% în prezent, şi crearea a 100 de milioane de locuri de muncă până în 2022 nu a dat rezultatele aşteptate. Compania publică de căi ferate din India, care în prezent are aproximativ 1,3 milioane angajaţi, a anunţat că scoate la concurs câteva zeci de mii de locuri de muncă vacante pentru mecanici de locomotivă, tehnicieni, tâmplari, echipe care se ocupă de inspecţia şinelor şi alte posturi care au legătură cu îmbunătăţirea siguranţei celei de a patra reţele feroviare din lume. "Nu am mai făcut angajări în ultimii ani, astfel că avem nevoie de noi angajaţi", a declarat Ashwani Lohani, preşedintele Consiliului de Administraţie de la compania de căi ferate din India. Potrivit lui Lohani, de la publicarea anunţului de angajare, luna trecută, şi până în prezent, aproximativ 25 de milioane de persoane au completat formularele online de înscriere în procedura de selecţie. "Numărul mare de cereri arată că există foarte puţine locuri de muncă disponibile, iar pe de altă parte arată cât de apreciate sunt locurile de muncă în sectorul public", a declarat Mahesh Vyas, directorul centrului de reflexie CMIE. Căile ferate sunt cel mai mare angajator din India şi în prezent trec printr-un program de modernizare în valoare de 130 de miliarde de dolari. Potrivit anunţului oficial, cei interesaţi de unul dintre cele aproximativ 90.000 de locuri de muncă scoase la concurs de compania de căi ferate din India vor trebui să susţină un test scris disponibil în 15 limbi, precum şi un test de aptitudini fizice cu criterii diferite pentru bărbaţi şi femei. Ashwani Lohani a recunoscut că va fi dificil de cernut 25 de milioane de candidaţi, dar a spus că societatea de căi ferate din India este echipată pentru a face faţă acestei provocări. În schimb, experţii susţin că, după finalizarea procesului de recrutare, adevărata provocare va fi pregătirea noilor angajaţi, pregătire care este vitală pentru siguranţa lor. "Atunci când angajezi 90.000 de oameni dintr-un foc nu dispui de facilităţile de pregătire necesare", a subliniat Pronab Sen, director la centrul de cercetare specializat pe politicile economice International Growth Centre.

