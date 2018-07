NXIVM: Secta de sclave sexuale și „luciferieni” de la Hollywood

Lumea americană a celebrităților este zguduită de un scandal monstru. Organizația NXIVM, care oficial se prezintă ca o instituție având ca scop dezvoltarea personală și profesională este în realitate o rețea secretă cu 16.000 de membri, ale cărei tentacule s-au infiltrat în cele mai importante sectoare din SUA. Scopurile NXIVM: racolarea, șantajul, aducerea în stare de sclavie a unor persoane importante, trafi cul de carne vie și extorcarea.





Miliardara Claire Bronfman, moștenitoarea imperiului de băuturi alcoolice Seagram, a fost arestată marți, 24 iulie, la New York, sub acuzația că și-a folosit puterea financiară pentru a sprijini abuzurile organizației NXIVM. Seagram are o cifră de afaceri de peste jumătate de miliard de dolari.

Împreună cu Bronfman au fost arestate alte patru femei: Nancy Salzman, co-fondatoare a NXIVM, fiica ei, Lauren Salzman, Kathy Russell, contabila organizației și Alison Mack, actriță cunoscută mai ales datorită rolului din serialul „Smallville”. Cauțiunea fabuloasă de 100 de milioane de dolari fixată de instanță pentru Claire Bronfman a fost achitată, astfel că aceasta se află acum sub monitorizare la domiciliu.

Seria de dezvăluri cutremurătoare despre NXIVM (pronunțată „Nexium”) a început în toamna lui 2017. Atunci, „New York Times” scria că pentru a deveni membru al organizației, care oficial se prezintă drept una de dezvoltare profesională, candidaților li se cer materiale compromițătoare, inclusiv fotografii nud. Conducerea NXIVM afirma că acestea erau necesare ca o „garanție” pentru ca recruții să nu divulge detalii compro mițătoare „lumii de afară”. New York Times numea NXIVM o „comunitate secretă”, a cărei principală caracteristică era umilirea membrilor de sex feminin. Femeile sunt numite „sclave”, sunt batjocorite și supuse pedepselor sexuale și brutalităților din partea „stăpânilor”, mai dezvăluia ziarul american.

„Comunitate condusă de principii morale”

În mod ironic, asociația se declară pe site-ul său oficial „o comunitate condusă de principii morale, care încearcă să emancipeze oamenii și să răspundă la întrebări importante despre ceea ce înseamnă să fii bun”. NXIVM a fost fondată în 1998 și potrivit declarațiilor unora dintre membri, numără peste 16.000 persoane. Cu sediul în Albany, capitala statului american New York, organizația și-a suspendat activitatea în mediul online odată cu apariția acuzațiilor. Conform site-ului oficial, înscrierea și „atelierele de lucru” au fost temporar întrerupte din cauza „circumstanțelor cu care se confruntă compania în acest moment”.

Realitatea din spatele aparențelor era însă înfricoșătoare: șantaj, furt de indentitate, trafic de persoane, agresiuni sexuale, violuri.

Solicitarea fotografiilor în ipostaze compromițătoare reprezenta doar primul pas al aderării noilor membri. Apoi, recruților li se cerea să se dezbrace pentru a li se tatua pe trump semnul organizației. „A fost ca într-un film de groază prost făcut”, își amintește actrița Sarah Edmondson, care a trecut prin acest ritual în 2017.

Femeia de 41 de ani a fost suită pe o masă de masaj, unde trei persoane au imobilizat-o, ținând-o de mâini și de picioare. În loc de un aparat de tatuaj, Sarah a văzut un dispozitiv de cauterizare încins și i s-a ordonat să spună: „Stăpâne, fă-mi onoarea de a mă însemna!” Filmul de groază a continuat: „Țipam, mă zbăteam. A fost oribil, de parcă fiecare părticică a corpului meu spunea: Scapă de aici! Fugi!”

