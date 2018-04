Șuete de colecție. Nicolae Robu. Primarul vopsit care a vrut să fie tractorist și a ajuns chitarist

După ce Radu Mazăre a renuțat la primăria Constanței și a fugit în Madagascar, Nicolae Robu i-a luat locul în excentricități și a devenit, de departe, cel mai pitoresc primar din țară. A făcut și bune, dar are destule „bube” pe scalpul de sub claia de păr mereu vopsit, zice el, doar pe la tâmple.





Este guraliv spre logoreic. Egocentric și narcisic. E trecut de 60 de ani și obișnuiește să-și cănească părul la coafor. De șase ani, este primarul unuia din cele mai frumoase orașe din țară. În urbea pe care o păstorește unii îl înjură, la fel de mulți îl laudă, dar celor mai mulți le stârnește râsul. Cântă la chitară și și-a pus în birou o bandă de alergare și o canapea, pentru odihna de „după”. A reușit să-și pună toată presa locală în cap după ce i-a denumit pe jurnaliști „paraziți sociali”.

A vrut să facă din râul care curge prin oraș un fel de Sena autohtonă și a izbutit doar să cumpere o flotă de vaporașe și un garaj cu titicare inutilizabile. N-are purtător de cuvânt și își anunță intențiile și realizările direct pe Facebook. Când vine vorba de eșecuri este evaziv. De la Mazăre încoace România n-a mai avut un edil așa excentric. Nicolae Robu e șeful pașalâcului său bănățean: Timișoara.

Conferință de presă „live” pe Facebook

La ora 11 dimineața, în sala mare a Primăriei Timișoara, o duzină de ziariști îl așteaptă pe edil să-și înceapă conferința de presă. Numărul mic al reporterilor are două explicații. Unu, că Nicolae Robu își transmite live comunicatele, pe Facebook și, doi, că acum o lună i-a jignit urât pe gazetari, motiv pentru care a rămas să vorbească singur. Primarul întârzie șase minute, să se știe, din start, că el e șeful. Un aghiotantbașbuzuc îi fixează pașei de Timișoara o cameră în față. Intră direct în subiect atacând problema deszăpezirilor defectuase. Atât doar că afară sunt 21 de grade.

O mai ține langa cu trotuarele neglijate de înaintașii săi. Vorbește la microfon, desi sala are o acustică bună. Urmează: cinematografele orașului, niscaiva finanțări, campania de curățenie și la sfârșit urează „La mulți ani” jandarmilor, că e ziua lor. După 45 de minute se ridică și pleacă.

Visul lui Lae din Bocsig

Și la interviul fixat cu o săptămână înainte întârzie oleacă. E ușor crispat, dar se destinde la întrebarea: „Ce și-ar fi dorit să fie, în copilărie, când se va face mare, mititelul Nicușor Robu – sau Nicu, ori Lae – din Bocsig? Că doar nu primarul Timișoarei...”. Râde larg: „Nici într-un caz! Visul meu a fost să ajung tractorist! Aveam fascinația tractoarelor. A rămas un deziderat neîmplinit”. Cât de bogat este edilul Robu? Are case, mașini, terenuri și conturi în bancă? O dă pe lângă gard, deși averea sa e publică: „Sufletește mă consider bogat... Am realizări familiale și multe profesionale. Material, mă aflu în partea de jos a clasei de mijloc”. Zice că stă în același aprtament cu patru camere din 1991, dar că mai are unul închiriat. „Nu am alte agoniseli financiare, tablouri, bijuterii sau alte valori. Am mai avut un teren intravilan pe care l-am dat copiilor în 2004”. Din banii pe costumul său ar putea mânca o familie câteva luni.

Robu, plopii, atlanții și ciclopii

Pe internet sunt mai multe clipuri în care primarul Timișoarei cântă la chitară. Un fel de folk. De când are hobby-ul ăsta? Îi place: „De mic! Am dirijat corul grădiniței, că și tata dirija corul bisericii și al Căminului Cultural. La chitară am învățat dintr-a VII-a, pe una făcută de mine”. Acum își postează creațiile pe YouTube. Are un hit nou? Se bucură ca un copil și recită:

„Dar îmi încerc puterea cu atlanți și cu ciclopi,

cât vor sui spre ceruri monumentalii plopi!

Dar eu, precum oierii, din veacuri m-am durat,

de când mă știu cu același omăt mi-am măsurat,

speranțele cu plopii monumentali ce vor

cândva s-atingă cerul cu vârfurile lor!”.

Nicolae Robu a fost profesor și chiar rectorul Universității „Politehnica” Timișoara. E la al doilea mandat de primar. Nu regretă că a abandonat cariera didactică? Spune că încă ține cursuri: „E o pasiune și îmi aduce și un venit suplimentar”.

DNA și fapte bune

Îi este mai bine acum? Întrebarea e firească în contextul în care DNA a anunțat că este urmărit penal într-un dosar de corupție referitor la niște tranzacții imobiliare prin care statul român a fost păgubit cu 40 de milioane de euro.

E ușor stânjenit: „Păi, binele și răul sunt noțiuni relative. Am fost la DNA pentru două amărâte de apartamente, dintr-un fund de curte, unul cu o cameră de 24 m,p. Și altul cu două de 50 m.p.”. Încă nu e trimis în judecată.

Primarul Timișoarei a înțeles că trebuie să finanțeze și acțiuni culturale. A dat bani mulți Asociației „Timișoara Capitală Culturală Europeană” și instituțiilor importante care fac artă adevarată în oraș. Dar cei de la asociație spun că nu primesc bani... De ce? Nu vor să arate pe ce au cheltuit anul trecut aproape un milion de euro. Sintetic, care e realitatea? Aici e în elementul său: „Primăria și-a făcut și-și va face temele, dând atâția bani cât s-a angajat să dea. Suma toatlă e de aproximativ 50 milioane de euro, dar va face mai mult decât atât. Dar nu toți banii vor merge către această entitate”.

Timișoara găzduiește și un festival de jazz, cu nume grele, gratis pentru public. Cât costă primăria evenimentul? Se bucură că e băgat în seamă: „Circa 100.000 de euro la care se adaugă alți bani, de la sponsori”.

Xenofobia și Facebook-ul

În anul 2014, Nicolae Robu a fost amendat de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării cu 2.500 lei pentru postări rasiste pe Facebook. Dă din umeri: „Am plătit... Am postat un text sarcastic la adresa acelor cetățeni care epatează cu cocoșei și dinți de aur, de o anumită etnie, da’ care nu-și plătesc impozitele”. E prudent, că a pățit-o cu țiganii: „Am precizat că nu mă refer la toată etnia și că nu e nimic rasist în atitudinea mea, dar CNCD...”.

Apropo , contul său de Facebook este unul extrem de vizualizat. Atât doar, că, în ultima vreme s-a demnostrat că multe din „like”- urile primite, mai exact jumătate, vin de la utilizatori din Brazilia. Nu-i cam curios? Nicolae Robu se dezlănțuie: „A fost un atentat mizerabil, într-o încercare de discreditare, din cauza audienței deosebite pe care o am. S-a întâmplat la o singură postare să am vreo 8.000 de „like”-uri de la conturi care n-aveau legătură cu mine!”.

Pagina 1 din 2 12