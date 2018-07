NEVERSEA, fenomenul de pe plajă. FESTIVALUL artiștilor în vogă, al oamenilor frumoși și eleganți

Cel mai mare festival pe plajă din Europa, NEVERSEA, a devenit, deja, un fenomen care a adunat 210.000 de iubitori ai muzicii dar și ai distracției estivale. Timp de patru zile și patru nopți, plaja Modern, din Constanța, s-a transformat în “orașul” cu cei mai mulți locuitori și artiști pe metrul pătrat.





E greu să reziști tentației de a-i vedea la doi pași de tine, de a cânta și dansa, “cutremurând nisipul ”, alături de Armin Van Buuren, Aloe Blacc, John Newman, Alan Walker, Hardwell, Steve Aoki, The Script, Jonas Blue, Steve Angelo, Vama și alți 200 de artiști renumiți ai momentului, pe uriașa plajă a Constanței. Și dacă mai pui la socoteală că te-ai aflat în “cel mai sigur loc de pe pământ”, datorită miilor de forțe de ordine, în uniformă și civil, care au avut grijă, cu discreție, să nu fi pus în vreun fel în pericol, nimeni nu a mai putut ține în frâu gigantica petrecere pe plajă de la Constanța.

Organizatorii petrecerii grandioase de pe plaja Neversea sunt atât de pricepuți încât până și autoritățile din turism și-au scos pălăria în fața lor. Și asta pentru că, pe lângă artiștii pentru care a devenit clar că “România știe să se distreze și voi mai reveni” sau “mă simt fantastic, sunteți un public minunat”, pe lângă festivalierii din țară, mii de tineri din străinătate, Belgia, Franța, Olanda, Israel, SUA, Canada, etc au constatat că “plaja Neversea de la Marea Neagră, este cel mai grozav loc de distracție din lume, ever.”

Iar răsăritul de soare unic, în compania regelui muzicii trance, Armin Van Buuren, alături de aproape 60.000 de oameni fascinați, nu va fi uitat vreodată. Poate de aceea, după cinci ore de spectacol incendiar, artistul olandez, considerat cel mai bun DJ din lume, a declarat, impresionat:”Am creat o legătură specială cu publicul de aici. Pot să spun că mă simt acasă când ajung în România și de fiecare dată mă întorc cu mare, mare drag aici. Aș veni și pe gratis doar să simt căldura publicului de aici.”

Membrii trupei irlandeze The Script au fost șocați, nu le venea să creadă că zeci de mii de tineri le știau cântele pe de rost. Danny O'Donoghue, solistul trupei, care, încântat, mulțumea ducându-și mâna la inimă, s-a jurat că vor reveni în România. „Este pentru prima dată când venim în România și ne pare extrem de rău că nu am făcut-o până acum. Înainte să ajungem aici, am urmărit pe social media postările altor artiști din festival și nu ne vedea să credem câtă lume ne așteaptă. Am găsit un public incredibil și ne-am simțit minunat pe scenă dar și alături de fani. Promitem că vom reveni cât de curând ” a declarat Danny O’Donoghue.

Pagina 1 din 2 12