„FANTOMA” lui Negulescu LOVEȘTE CRUNT în DNA. Declarații INCENDIARE. Evenimentele de la ÎCCJ au efecte DEVASTATOARE - UPDATE

DNA cunoaște un nou eșec și confirmă metodele controversate prin care s-au obținut declarații împotriva acuzaților. Doi martori cu identitate protejată din dosarul lui Ghiță au refuzat să-și mai mențină declarațiile date cu identitate protejată.





UPDATE 18:50 - Vlad Cosma le-a spus magistraţilor că declaraţiile sale şi denunţul date la urmărirea penală au fost redactate de către procurorul Mircea Negulescu, iar la instanţa de fond a fost "păzit" de un poliţist, care i-a dictat ce să spună.

Vlad Cosma a explicat că a fost audiat de trei ori în acest dosar, în calitate de martor cu identitate protejată, la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, la DNA Ploieşti şi la judecarea pe fond a procesului de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

"Nu îmi menţin niciuna din cele trei declaraţii. Nu îmi mai menţin denunţul. Denunţul a fost invenţia procurorului Mircea Negulescu. La sfârşitul lunii aprilie - începutul mai 2015, prin mai multe metode, procurorul Mircea Negulescu de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti a încercat să mă determine, şi a reuşit, să semnez mai multe declaraţii de martor protejat, inclusiv denunţuri, care ulterior au fost declinate la DNA Ploieşti. În acea perioadă am semnat 4-5 declaraţii. Acest denunţ a fost dictat şi redactat de Negulescu şi de poliţistul judiciar Mihai Iordache. Mi s-a acordat fictiv statutul de martor protejat (...) Mircea Negulescu mi-a spus că are nevoie de aceste declaraţii, pentru că eu, având calitatea de deputat, aş fi un martor credibil în faţa instanţelor", a declarat Vlad Cosma, potrivit Agerpres.

El a precizat că în aprilie-mai 2015 a fost chemat de Negulescu la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, atât direct, cât şi prin intermediul lui Răzvan Alexe, pentru a da declaraţii în dosarul Ghiţă-Bădescu.

"La Parchetul General am depus o conversaţie din 27 aprilie 2015, dintre Mircea Negulescu şi Răzvan Alexe, din care rezultă că Negulescu îi solicita lui Răzvan Alexe să mă determine să fiu audiat cu identitate protejată, pentru a confirma cu nume o situaţie de fapt în această cauză. Eu nu am făcut acest denunţ de bună voie, nu am cerut să mi se acorde statutul de martor cu identitate protejată, nu am beneficiat de reduceri de pedeapsă. Când mi s-a solicitat de către Negulescu să semnez denunţul în acest dosar, lângă mine se afla şi Răzvan Alexe, care ulterior a primit şi el statutul de martor cu identitate protejată şi i-a fost dictat şi lui un denunţ. Ulterior, am fost chemat la sediul DNA Ploieşti, unde am fost audiat ca martor cu identitate protejată de către procurorul Deaconu Giluela şi un ofiţer de poliţie judiciară - Florea Gabriela, care au transcris denunţul dat la PCA Ploieşti, fără să fiu întrebat dacă susţin sau cunosc cele menţionate anterior. Pur şi simplu au fost copiate după denunţul de la PCA Ploieşti", a spus Vlad Cosma.

Acesta a precizat că în anul 2016 procurorul Deaconu Giluela de la DNA Ploieşti l-a anunţat că trebuie să meargă la Instanţa supremă, pentru a fi audiat în dosarul lui Ghiţă, iar în timpul declaraţiei din instanţă a fost "păzit" de un poliţist.

"I-am spus doamnei procuror că refuz să susţin declaraţia şi că nu doresc să merg la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, moment în care a intervenit procurorul Lucian Onea, care mi-a spus pe un ton ameninţător că trebuie să merg şi că nu am ce să fac. Ţinând cont de starea de constrângere psihică la care am fost supus timp de doi ani, eu şi membrii familiei mele, am acceptat să vin în instanţă, unde am fost escortat de poliţista Florea Gabriela. În drum spre Bucureşti, i-am spus că nu doresc să susţin declaraţia, dânsa a continuat în maşină să îmi spună declaraţia pe care trebuia să o recit la ÎCCJ. Când am ajuns în instanţă, i-am spus încă o dată că nu doresc să dau declaraţie, iar ea l-a sunat pe Onea şi a primit indicaţii precise să stea cu mine în camera unde eram audiat prin videoconferinţă. Florea Gabriela a continuat să mă înveţe ceea ce trebuia să susţin în timpul audierii. Când a început audiere mea, doamna poliţist Florea Gabriela s-a ferit de camera video, pentru a nu se vedea că îmi dictează declaraţia. Ea mi-a şoptit şi gesticulat cum să răspund la întrebările adresate din sala de judecată. Am reuşit în acele clipe să pozez situaţia în care mă aflam. Vă pot pune la dispoziţie poza (...) Când am răspuns la întrebări eram păzit pentru a spune ceea ce doreau procurorii", a spus Vlad Cosma.

El a afirmat că, în momentul în care a dat declaraţia la ÎCCJ, uşa încăperii în care se afla a fost în permanenţă deschisă, pentru ca următorul martor - Răzvan Alexe - să audă declaraţiile.

