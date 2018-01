MOMENTE GROAZNICE pentru o VEDETĂ Antena 1. A încercat să se SINUCIDĂ: „Intru într-o pasă NEAGRĂ!”

Unul dintre cei mai iubite vedete de la Antena 1 trece prin momente grele. Nimeni nu poate contesta însă că Mihai Bendeac este un actor foarte bun atât pe scenă teatrelor cât și în pielea personajelor iubite de mase, însă are momente în care simte că pierde controlul.





Toată lumea presupune că un actor de comedie este mereu vesel, dar lucrurile nu stau deloc așa. Bendeac a vrut să se sinucidă de trei ori. Protagonistul nostru are însă momente când trece în pantă cealaltă, când vede totul negru în jurul lui și când teamă de eșec îl ghidează către întuneric, scrie Wowbiz.ro.

Foarte deschis, Bendeac spune că a vrut să-și ia viață de trei ori și că are episoade în care se izolează chiar și de apropiați. „Sunt foarte multe momente în care întru într-o pasă neagră. Am vrut să mă sinucid de 3 ori. În facultate eram depresiv, mă trezeam noaptea și mă ardeam cu țigară. M-am trezit odată că eram pe jumătate pe fereastră. Nu știu cum s-a întâmplat. Am vrut să mă sinucid din motive profesionale. Ultima dată am vrut acum vreo doi ani și ceva. M-am temut să nu am eșec în plan profesional. Erau momente în care cedăm. Pentru mine este foarte important ceea ce fac", a povestit actorul.

Mai mult decât atât, Actorul a spus că suferă de bipolaritate, o tulburare psihică ce constă în episoade de depresie succedate de ieșiri de tip maniacal.

„Sunt o fire bipolară, psihotică și dementă... E adevărat. Și îmi cer iertare pentru momentele în care poate reacționez ciudat sau impulsiv. Dar asta sunt și nu pot să mă prefac pentru a da bine și glamour la TV”, a recunoscut Bendeac într-o postare a să mai veche de pe o rețea de socializare.

