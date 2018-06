Modul de operare al DNA Ploiești, EXTINS în toată țara. Cariere și vieți DISTRUSE pentru un bilanț pozitiv în „lupta anticorupție”

Povestea dosarului făcut pe genunchi la DNA Galați începe la 26 ianuarie 2017 când, printr-un comunicat de presă se anunță că 13 inși, Emilian Diaconu, Liviu Iulian Manolache, Dragoș Valentin Mircea, Costică Florin Murgu, Laurențiu Dumitrache, Mihaela Păvăloaie, Diana Angela Dușu, Mioara Flenchea, Daniel Bunghez, Valentin Popa, Fănel Lepădatu și Daniela Olaru la data faptelor membri ai Comisiei Județene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Forestiere Vrancea au fost trimiși în judecată pentru abuz în serviciu.





Alături de ei a fost trimis în judecată tot pentru abuz în serviciu și Gabi Furtună, consilier juridic în cadrul Serviciului verificarea legalității actelor din Instituția Prefectului județului Vrancea și membru al Grupului de lucru de pe lângă Comisia Județeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Vrancea.

Acuzați că au aplicat legea

În rechizitoriu procurorii au reținut că, în 2006, inculpații, cu intenție, și-au încălcat atribuțiile de serviciu în contextul reconstituirii dreptului de proprietate asupra unor terenuri, aceștia nu au verificat legalitatea propunerilor înaintate de Comisiile locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor din cadrul primăriilor comunelor Străoane, Răcoasa și Țifești, județul Vrancea, în special existența actelor doveditoare, pertinența, verosimilitatea, autenticitatea și concludența acestora. „Ca urmare a acestei conduite, prefectul județului Vrancea a emis două hotărâri de validare a reconstituirii dreptului de proprietate pentru suprafața totală de 500 ha pădure care, la scurt timp, a și fost vândută de proprietar cu suma totală de 1.350.000 lei. (...) Romsilva - Direcția Silvică Vrancea a comunicat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 13.834.235 lei (aproximativ 3 milioane euro)”.

Surse autorizate ne-au declarat că procurorul care a instrumentat acest dosar, în speță Gabriela Getty Popescu, ar fi fost avansată la DNA Central. Aceleași surse au afirmat că dosarul a avut scop politic încă de la început. Laurențiu Dumitrache, unul dintre inculpați, fost director al Direcției Silvice Focșani, era membru PDL și cunoscut ca un apropiat al lui Gheorghe Flutur.

Dosar programat

Dosarul a fost instrumentat de DNA Galați care a solicitat ca judecarea să se facă la Tribunalul Brăila deși făptuitorii sunt din Vrancea. „Din punctul meu de vedere este un dosar cel puțin îndoielnic sub aspectul conformității acestuia cu scopul procesului penal - aflarea adevărului și pedepsirea celor care au săvârșit infracțiuni, fiind parcă regizat, nu în cel mai profesionist și artistic mod, dimpotrivă”, a declarat avocatul Diana Duca, cea care reprezintă interesele clientei sale Angela Dușu.

Pentru unii mumă, pentru alții ciumă

Oamenii care au depus cerere de restituire a suprafețelor de pădure, aveau acte oficiale, ștampilate de autorități: de la arhive, de la Primării. Mai mult decât atât, dosarul care a ajuns în instanță nu are actele în original. „Urmărirea penală și întreaga judecată de un an și jumătate și până acum s-a făcut și se face în continuare pe fotocopii. Am făcut cereri de reconstituire a dosarului și tot fotocopii sunt la dosar și în prezent… Scrie conform cu originalul, dar nici eu, nici clienta mea nu am văzut originalul”, a mai spus avocatul. „Noi am cerut să ni se pună la dispoziție actele în original pentru a le putea confrunta. Să vedem dacă coincid. Și ne vine adresă că actele sunt la DNA la Ploiești. Este de noaptea minții acest dosar”, încălcându-se principii imperative, cum ar fi cel al certitudinii juridice, nemaivorbind de cel al prezumției de nevinovăție, ne-a declarat Diana Duca.

Beneficiarii, transformați în martori

Membrii familiei care au cumpărat pădurea au fost transformați în martori de DNA Galați. „Scânteianu Gilda și soții Buca, în calitate de mandatari ai autoarei Manoli Elena, au fost scoși de sub urmărire penală și au în prezent calitatea de martori. Sunt trimisă în judecată pe alegația că documentele depuse în dosarele de retrocedare de către mandatarii autoarei Manoli Elena, soții Scânteianu și Buca, nu sunt corespunzătoare realității!

Însă acestea nu au fost declarate false vreodată, nici nu s-a încercat, iar mandatarii care le-au folosit sunt martori! În așa țară, nu știu cine și-ar dori să trăiască”, susține Angela Dușu întrun memoriu înaintat redacției. „Inițial, DNA începuse urmărirea penală și împotriva lor. Acum, procuratorii, mandatarii autoarei, Elena Manole, sunt martori în acest dosar. Ideea este că, în acest dosar, din interceptări, cele de care am putut lua cunoștință, nu rezultă vina nimănui, cu atât mai puțin a Angelei Dusu”, confirmă și avocatul.

